Sorsfordító találkozó: amerikai–orosz egyeztetés dönthet a háború végéről

Dan Driscoll hadügyekért felelős államtitkár kedden Abu-Dzabiban egyeztet orosz tisztviselőkkel az Ukrajna elleni háború lezárását célzó béketervről. A megbeszélés ritka alkalmat jelent a két ország legmagasabb rangú katonai vezetőinek találkozására, ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszter és más amerikai tárgyalók nem lesznek jelen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:14
Az ukrajnai háború lezárására vonatkozó amerikai tervről folytatott megbeszélések Genfben Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A hadsereg vezetője azt a békekeretet továbbítja az orosz félnek, amelyet vasárnap az Egyesült Államok és Ukrajna között dolgozott ki – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. A találkozó fontos lépés a Trump-kormányzat legutóbbi erőfeszítései során a háború lezárására. Várhatóan ez lesz Driscoll egyhetes útjának legnehezebb állomása – amely Kijevet és Genfet is érintette –, mivel egy tervet kell bemutatnia anélkül, hogy mellette lenne az amerikai diplomaták és katonai tisztviselők nagyobb csoportja, akik a hétvégén kísérték – számolt be az Origo.

Driscoll azt a békekeretet viszi az orosz félnek, amelyet vasárnap az Egyesült Államok és Ukrajna között dolgoztak ki (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)
Driscoll azt a békekeretet viszi az orosz félnek, amelyet vasárnap az Egyesült Államok és Ukrajna között dolgoztak ki (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Driscoll egy olyan javaslatot visz, amely az eredeti, 28 pontos amerikai béketervet körülbelül 19 pontra csökkenti, miután módosították azokat a követeléseket, amelyek Ukrajna Donbasz régiójának Oroszországnak történő átadására és más, Ukrajna területét érintő érzékeny kérdésekre vonatkoztak

 – közölték a tárgyalásokat ismerő források, akik névtelenséget kértek az egyeztetések érzékenysége miatt. Ezeket a kérdéseket Donald Trump elnökre és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre bízták.

„Trump elnök teljes csapata, köztük Rubio miniszter, Witkoff különmegbízott és sok más munkatárs tíz hónapja szorosan együtt dolgozik azon, hogy véget vessen ennek az értelmetlen és pusztító háborúnak” – közölte a külügyminisztérium.

Driscoll hétfő este érkezett Abu-Dzabiba. A múlt héten több időt töltött Kijevben, ahol találkozott Zelenszkijjel és számos nagykövettel, majd Rubióval és másokkal Genfben európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat – számolt be a Politico.

Az orosz tisztviselők világosan megfogalmazták követeléseiket, és az eredeti amerikai javaslat több ponton összhangban állt ezekkel. A 28 pontos béketerv korlátozta volna az ukrán hadsereg létszámát, megtiltotta volna Ukrajna NATO-csatlakozását, illetve előírta volna olyan területek átadását Oroszországnak, amelyeket az a négy éve tartó invázió során nem tart ellenőrzés alatt. Kijev és a NATO-partnerek elutasították ezeket a feltételeket.

A hétvégén az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és más uniós intézmények képviselői külön találkoztak az amerikai és az ukrán féllel, miután a két ország tárgyalásokat folytatott egymással.

Borítókép: Az ukrajnai háború lezárására vonatkozó amerikai tervről folytatott megbeszélések Genfben (Fotó: AFP)

