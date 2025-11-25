Sorsfordító találkozó: amerikai–orosz egyeztetés dönthet a háború végéről

A hadsereg vezetője azt a békekeretet továbbítja az orosz félnek, amelyet vasárnap az Egyesült Államok és Ukrajna között dolgozott ki – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. A találkozó fontos lépés a Trump-kormányzat legutóbbi erőfeszítései során a háború lezárására. Várhatóan ez lesz Driscoll egyhetes útjának legnehezebb állomása – amely Kijevet és Genfet is érintette –, mivel egy tervet kell bemutatnia anélkül, hogy mellette lenne az amerikai diplomaták és katonai tisztviselők nagyobb csoportja, akik a hétvégén kísérték – számolt be az Origo.

