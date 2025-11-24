EurópaUkrajnaEgyesült Államokbéketerv

Trump béketervét nem tudja Európa megállítani

A világpolitika megmozdult a pontos amerikai béketerv kapcsán. Habár Ukrajna és Európa továbbra is a háború folytatása mellett áll, azonban Donald Trump vezetésével a békefolyamat ennek ellenére halad tovább, a kérdés tehát már csak az, hogy Európával vagy nélküle zárják-e le a háborút.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 19:47
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Vlagyimir Putyin visszatérhet a világ színpadára egy olyan európai béketerv keretében, amely beleegyezik, hogy Oroszország visszatérjen a G8-ba. Az ajánlatot Donald Trump amerikai elnök 28 pontos tervének ellenjavaslataként tették, azonban a tervezet sok kérdést felvet – írja az Origo. 

Trump béketervét Európa nem tudja megállítani
(Fotó: DREW ANGERER / AFP)

A genfi ​​rendkívüli csúcstalálkozót követően Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap este kijelentette, hogy az Egyesült Államok most „néhány változtatást” hajt végre a béketervén. Hozzátette: „Szerintem ez egy nagyon-nagyon jelentőségteljes, azt mondanám, valószínűleg a legjobb találkozónk és napunk volt eddig ebben az egész folyamatban, visszatekintve arra az időre, amikor januárban először hivatalba léptünk.”

Az ellenjavaslatot azután tették közzé, hogy az amerikai elnök kijelentette, Ukrajna „nulla hálát” mutatott az amerikai, a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekért.

Az európai terv értelmében Oroszországot „fokozatosan újra integrálni kell a globális gazdaságba”. A terv hozzáteszi, hogy az ország újra csatlakozhat a G8-hoz. A megállapodás azt is kimondja, hogy „az ukrán hadsereg létszámát békeidőben 800 ezer főre korlátozzák”, míg az európai terv korábbi változata nem tartalmazott ilyen felső határt. Az amerikai–orosz javaslat 600 ezer fős felső határt kért.

A legvitatottabb pont azonban továbbra is a területi cserék kérdése, miután Európa úgy fest, Ukrajnához hasonlóan nem akarja figyelembe venni a realitást. 

Az európai vezetők ugyanis továbbra is azt gondolják, hogy területi cserék nélkül is le lehet zárni a háborút. Ugyanakkor feltehetőleg nem függetlenül a friss ukrán korrupciós botránytól, az európai ellenjavaslatnak is sarkalatos pontja, hogy Ukrajnában minél előbb választást kell tartani a béke aláírása után. Az európai vezetők emellett azt akarják, hogy az orosz szuverén vagyontárgyak befagyasztva maradjanak, amíg Moszkva kártérítést nem fizet a hatalmas károkért, amelyeket a teljes körű invázió óta okozott, ez viszont jogilag továbbra is egy ingoványos terület. 

Jól láthatóan tehát hiába Brüsszel háborúpárti álláspontja, a béketárgyalások haladnak előre, a konfliktust pedig vagy Európával, vagy Európa nélkül, de le fogják zárni. 

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

