Trump béketervét nem tudja Európa megállítani

Vlagyimir Putyin visszatérhet a világ színpadára egy olyan európai béketerv keretében, amely beleegyezik, hogy Oroszország visszatérjen a G8-ba. Az ajánlatot Donald Trump amerikai elnök 28 pontos tervének ellenjavaslataként tették, azonban a tervezet sok kérdést felvet – írja az Origo.

Trump béketervét Európa nem tudja megállítani

A genfi ​​rendkívüli csúcstalálkozót követően Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap este kijelentette, hogy az Egyesült Államok most „néhány változtatást” hajt végre a béketervén. Hozzátette: „Szerintem ez egy nagyon-nagyon jelentőségteljes, azt mondanám, valószínűleg a legjobb találkozónk és napunk volt eddig ebben az egész folyamatban, visszatekintve arra az időre, amikor januárban először hivatalba léptünk.”