Von der Leyen számára a béke egyet jelent Ukrajna uniós csatlakozásával

Videót tett közzé az Európai Bizottság elnöke az ukrajnai békével kapcsolatban – szúrta ki az Origo. Ursula von der Leyen gyakorlatilag egyenlőségjelet tett a tartós béke és Ukrajna európai uniós csatlakozása közé.

2025. 11. 24. 18:20
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Getty Images via AFP
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóban erősítette meg, hogy a tartós béke számára Ukrajna uniós csatlakozását jelenti – írja az Origo.

Ursula von der Leyen mindenképpen be akarja venni az EU-ba a háborúban álló országot
Ursula von der Leyen mindenképpen be akarja venni az EU-ba a háborúban álló országot (Fotó: AFP)

Ukrajna az elmúlt napokban számos vita középpontjában állt. Bármely hiteles és fenntartható béketervnek elsősorban meg kell állítania a gyilkolást és véget kell vetnie a háborúnak anélkül, hogy egy jövőbeli konfliktus magvait vetné el

indította videóját az Európai Bizottság elnöke.

„Megállapodtunk az igazságos és tartós béke, valamint Ukrajna szuverenitása szempontjából szükséges főbb elemekről. Hadd emeljek ki közülük hármat. Először is, a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Másodszor, szuverén nemzetként Ukrajna fegyveres erőit nem lehet olyan korlátozásoknak alávetni, amelyek sebezhetővé tennék az országot jövőbeli támadásokkal szemben, és ezáltal aláásnák az európai biztonságot is. Harmadszor, az Európai Unió központi szerepét Ukrajna békéjének biztosításában teljes mértékben tükrözni kell. Ukrajnának szabadon és szuverén joggal kell rendelkeznie saját sorsának megválasztásában” – sorolta Von der Leyen.

Ők az európai sorsot választották

– hangsúlyozta.

„Ez az ország újjáépítésével, az egységes piacunkba és védelmi ipari bázisunkba való integrációjával, és végül az unióhoz való csatlakozásával kezdődik” – igyekezett összemosni az Európai Bizottság feje a béke kérdését Ukrajna EU-csatlakozásával.

Folytatni fogjuk az együttműködést Ukrajnával, tagállamainkkal, a koalícióval és az Egyesült Államokkal, hogy valódi előrelépést tegyünk a béke felé. Fontos, hogy partnereként egy úton haladjunk előre, és egy számomra személyesen fontos ponttal szeretném befejezni, amely minden megállapodásnak elengedhetetlen eleme: az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek mindegyikének visszatérése

– zárta videóját Ursula von der Leyen.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Getty Images via AFP)

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

