Von der Leyen számára a béke egyet jelent Ukrajna uniós csatlakozásával

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóban erősítette meg, hogy a tartós béke számára Ukrajna uniós csatlakozását jelenti – írja az Origo.

Ursula von der Leyen mindenképpen be akarja venni az EU-ba a háborúban álló országot (Fotó: AFP)

Ukrajna az elmúlt napokban számos vita középpontjában állt. Bármely hiteles és fenntartható béketervnek elsősorban meg kell állítania a gyilkolást és véget kell vetnie a háborúnak anélkül, hogy egy jövőbeli konfliktus magvait vetné el

– indította videóját az Európai Bizottság elnöke.

„Megállapodtunk az igazságos és tartós béke, valamint Ukrajna szuverenitása szempontjából szükséges főbb elemekről. Hadd emeljek ki közülük hármat. Először is, a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Másodszor, szuverén nemzetként Ukrajna fegyveres erőit nem lehet olyan korlátozásoknak alávetni, amelyek sebezhetővé tennék az országot jövőbeli támadásokkal szemben, és ezáltal aláásnák az európai biztonságot is. Harmadszor, az Európai Unió központi szerepét Ukrajna békéjének biztosításában teljes mértékben tükrözni kell. Ukrajnának szabadon és szuverén joggal kell rendelkeznie saját sorsának megválasztásában” – sorolta Von der Leyen.

Ők az európai sorsot választották

– hangsúlyozta.