Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Andrej Babispetr pavelANO

Az alkotmány megsértésével vádolják a cseh elnököt

Érik az alkotmányos válság Csehországban. Petr Pavel cseh elnök továbbra sem nevezte ki miniszterelnökké az októberi választásokon győztes ANO jelöltjét, Andrej Babist. Az egyik koalíciós párt már tüntetéssel riogat.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 19:34
Petr Pavel cseh elnök Fotó: AFP
Továbbra sem nevezte ki miniszterelnökké az októberi választások győztese, az ANO mozgalom jelöltjét, Andrej Babist Petr Pavel cseh államfő. Miközben az ANO vezetése egyelőre diplomatikus hangnemet üt meg, a formálódó cseh kormánykoalíció más szereplőinél kezd betelni a pohár – számol be róla az iRozhlas cseh hírportál.

Petr Pavel cseh államfő szándékosan húzza az időt Andrej Babis miniszterelnöki kinevezése kapcsán?
Petr Pavel cseh államfő szándékosan húzza az időt Andrej Babis miniszterelnöki kinevezése kapcsán? (Fotó: Anadolu via AFP)

A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt képviselői szerint az elnök szándékosan húzza az időt és túllépi alkotmányos hatásköreit, ami miatt akár utcai megmozdulásokra is sor kerülhet.

Bár az októberi csehországi parlamenti választások utáni kormányalakítási tárgyalások kezdetben villámgyors tempóban zajlottak, az utóbbi hetekben látványosan lelassult a folyamat. A győztes ANO, az SPD és az Autósok alkotta új koalíció már hetekkel ezelőtt leosztotta a parlamenti és kormányzati pozíciókat, sőt a koalíciós szerződést is véglegesítették, az új kabinet kinevezése azonban még várat magára.

A késlekedés oka a formálódó kormánytöbbség szerint egyértelműen az elnöki hivatalban keresendő: Petr Pavel államfő ugyanis feltételekhez köti Andrej Babis miniszterelnöki kinevezését.

A legélesebb kritika a koalíció nemzeti-konzervatív szárnyától, az SPD-től érkezik. Tomio Okamura pártelnök, aki a választási kampányhoz képest visszafogottabb stílusra váltott, a közmédiának nyilatkozva fejezte ki aggodalmát. Véleménye szerint az elnök részéről hiányzik az a fajta akarat, amely az új kormány mielőbbi hivatalba lépését segítené.

Bár a parlamenti többség már régen megalakult, az államfő a törvényes határidő legvégére hívta csak össze az alakuló ülést, ami szándékos időhúzásra utal – mutatott rá Okamura.

Párttársai azonban sokkal keményebben fogalmaztak. Marie Posarová képviselő nyíltan azzal vádolta meg az elnököt, hogy a kinevezés megtagadásával aláássa a demokráciát és túllépi alkotmányos szerepét.

Tisztelt elnök úr, azzal, hogy megtagadja Andrej Babis kinevezését miniszterelnöknek, túllépi a hatáskörét és aláássa a demokráciát

– fogalmazott Posarová.

Jaroslav Foldyna, az SPD másik ismert politikusa pedig a közösségi médiában tette fel a kérdést: kinek az érdekeit képviseli valójában Petr Pavel?

A december 18-19-i brüsszeli uniós csúcson, ahol Ukrajna támogatása lesz a fő téma, Csehországnak már egy cselekvőképes, új kormánnyal kellene részt vennie, ám jelenleg bizonytalan, ki képviseli majd az országot – hívta fel a figyelmet Foldyna.

A legmesszebb Jindrich Rajchl, a PRO párt elnöke és az SPD frakciójának tagja ment, aki szerint Pavel elnök nem csupán az alkotmányt tapossa sárba, hanem anarchiát és káoszt visz a cseh belpolitikába. 

Rajchl szerint az államfő célja nem más, mint hogy az új kormány megalakulását a lehető legkésőbbi időpontra tolja, vagy akár teljesen megakadályozza.

A politikus kilátásba helyezte, hogy amennyiben az elnök belátható időn belül nem tér vissza az alkotmányos keretek közé, polgári nyomásgyakorlásra, nevezetesen tüntetések szervezésére lesz szükség. Ezt a forgatókönyvet Tomás Dolezal képviselő is támogatta, aki szerint a közigazgatási mulasztás miatt akár jogi útra is terelhetnék az ügyet az elnökkel szemben.

Petr Pavel feltételei és a „negyedik koalíciós partner”

A cseh elnök visszautasítja a vádakat, mondván, a labda Andrej Babis térfelén pattog. Az államfő három fő követelést támasztott: egyeztetni akar a kormányprogramról, látni akarja a miniszterjelöltek listáját, és ami a legkritikusabb pont, nyilvános garanciát vár arra vonatkozóan, hogyan oldja meg Babis az összeférhetetlenségi ügyeit. Pavel az Alkotmánybíróság korábbi határozataira hivatkozva azt állítja, kötelessége meggyőződni arról, hogy a jövőben ne terheljék az országot a miniszterelnök üzleti érdekeltségeiből fakadó jogviták.

Míg a kormányprogram körüli egyeztetés már lezajlott, a miniszterek listájának átadása a héten várható. A legnagyobb akadályt azonban az összeférhetetlenség kérdése jelenti. Babis biztosítékot akar a kinevezésre, mielőtt nyilvánosságra hozza megoldási javaslatát, míg az elnök fordított sorrendet vár el.

Pavel a napokban odáig ment, hogy kijelentette: ha Babis nem tud megnyugtató megoldást kínálni, az ANO-nak más miniszterelnök-jelöltet kellene állítania – ezt a kijelentést a koalíciós politikusok a választói akarat semmibe vételeként értékelték.

Az ANO vezérkara – Babis, Karel Havlícek és Alena Schillerová – a nyilvánosság előtt igyekszik kerülni a nyílt konfrontációt, és abban bíznak, hogy karácsonyig, hasonlóan a korábbi Fiala-kormányhoz, felállhat az új kabinet. A párt alsóbb szintjein azonban már forrnak az indulatok. Ales Juchelka miniszterjelölt és Radek Vondrácek alelnök sportmetaforákkal élve „lesipuskásnak” és „szabálytalannak” nevezte az elnök beavatkozását, szerintük Pavel túlzottan kiterjesztő módon értelmezi jogköreit.

A koalíció legkisebb pártja, az Autósok vezetője, Petr Macinka szintén éles kritikát fogalmazott meg, emlékeztetve az államfőt: a Köztársasági Elnöki Hivatal nem „negyedik koalíciós partner”, és mivel nem indult a választásokon, nincs felhatalmazása beleszólni a kormányprogramba. A párt képviselői szerint az államfő viselkedése bizonytalanságot szül a választók körében, akik közül sokan Pavelt is támogatták korábban, most azonban csalódottan figyelik az elnöki hivatal manővereit.

Borítókép: Petr Pavel cseh elnök (Fotó: AFP)

