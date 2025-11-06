„A kormány mai ülésén, a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról”– közölte Petr Fiala miniszterelnök újságírókkal. Megjegyezte: az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte teljes négyéves mandátumát, írja az MTI.
Cseh kormányalakítás – lemondott a Petr Fiala vezette kormány
„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány megalakulásáig”– tette hozzá Petr Fiala.
A cseh alkotmány szerint a kormány azt követően nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.
Petr Pavel cseh köztársasági elnök csütörtök délután elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat. Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.
Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen
– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt.
Az államfő már korábban Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal. A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.
Borítókép: Petr Fiala, Csehország leköszönő miniszterelnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
