Cseh kormányalakítás – lemondott a Petr Fiala vezette kormány

Petr Fiala kormánya lemond

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány megalakulásáig”– tette hozzá Petr Fiala.

A cseh alkotmány szerint a kormány azt követően nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök csütörtök délután elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat. Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen

– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt.

Az államfő már korábban Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal. A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.