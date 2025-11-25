Már a német sajtó is Trump mellé állt Brüsszellel szemben

Miközben az amerikai elnök a lehető leggyorsabban véget akar vetni az ukrajnai öldöklésnek, a német és az EU politikusai több időt követelnek és halasztást szorgalmaznak. Donald Trump béketervére válaszul az európai vezetők ellentervet mutattak be, ami azonban minden racionalitást nélkülöz – írja a Tichys Einblick.

Trump tervét fúrják az európai vezetők, miközben ők nem tettek semmit

Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cikk rávilágít, hogy 2022. február 24. óta tombol a háború Európában, az első világháborúhoz vezető események emléke pedig kíméletlenül feltárja az európai elit, az „európaiak” – ahogy most önimádóan nevezik magukat – működésképtelenségét. A cikk felidézi, hogy az első világháborút lezáró békeszerződések is hasonlóan fejetlen körülmények között születtek, Európa vezetői pedig semmit nem változtak azóta.

A szerző szerint az európai vezetőket saját diszfunkcionális viselkedésük gátolja abban, hogy lássák a teljes képet.

Habár a területi kérdések kapcsán Európa „kapitulációról” beszél, azonban az a tény, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, nem szabad, hogy elhomályosítsa az ítélőképességünket. A helyzet ugyanis az, hogy a konfliktus évek óta húzódik, eközben pedig folyamatosan halnak meg az emberek a fronton.