EurópaDonald Trumpbéketerv

Már a német sajtó is Trump mellé állt Brüsszellel szemben

Az amerikai elnök béketerve óriási politikai hullámokat vetett. Az európai ellenjavaslat kapcsán azonban már a német sajtó is gyenge európai vezetőkről és arról ír, hogy a béke elérésére racionális esélye csak Donald Trump amerikai elnöknek van.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 10:28
Fotó: JEMAL COUNTESS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben az amerikai elnök a lehető leggyorsabban véget akar vetni az ukrajnai öldöklésnek, a német és az EU politikusai több időt követelnek és halasztást szorgalmaznak. Donald Trump béketervére válaszul az európai vezetők ellentervet mutattak be, ami azonban minden racionalitást nélkülöz – írja a Tichys Einblick

Trump tevét fúrják az európai vezetők, miközben ők nem tettek semmit
Trump tervét fúrják az európai vezetők, miközben ők nem tettek semmit 
Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cikk rávilágít, hogy 2022. február 24. óta tombol a háború Európában, az első világháborúhoz vezető események emléke pedig kíméletlenül feltárja az európai elit, az „európaiak” – ahogy most önimádóan nevezik magukat – működésképtelenségét. A cikk felidézi, hogy az első világháborút lezáró békeszerződések is hasonlóan fejetlen körülmények között születtek, Európa vezetői pedig semmit nem változtak azóta. 

A szerző szerint az európai vezetőket saját diszfunkcionális viselkedésük gátolja abban, hogy lássák a teljes képet. 

Habár a területi kérdések kapcsán Európa „kapitulációról” beszél, azonban az a tény, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, nem szabad, hogy elhomályosítsa az ítélőképességünket. A helyzet ugyanis az, hogy a konfliktus évek óta húzódik, eközben pedig folyamatosan halnak meg az emberek a fronton. 

Korunkban reális esély a békemegállapodásra Donald Trumppal mutatkozik, még ha ezt Európa nem is akarja elismerni. 

A békét pedig végső soron jobb előbb megköti mint később, hiszen nem csak az ukránok szenvednek a háborútól, a hatásait az egész kontinensen érezni lehet. A szerző egyébként élesen bírálta a német külügyminisztert, Johann Wadephult, aki „miközben Trump a békéért küzdött, önelégült kijelentést tett arról, hogy időre és türelemre van szükség. A tény azonban az, hogy nem a német kancellár és nem is a német külügyminiszter volt az, aki a tárgyalásokba belekezdett, hanem Donald Trump”. 

Az úgynevezett európaiak semmit sem értek el. Sem Gázában, sem Európában, és semmiképpen sem Ukrajnában. Nagyképűsködnek, mert megpróbálják elnyomni azt a tényt, hogy külpolitikailag jelentéktelenné válnak.

– írja a szerző. 

A cikk szerint épp a fent említett dilettantizmus és arrogancia az, ami miatt az EU külpolitikai értelemben súlytalan lett, és éppen ez az, ami miatt akárhogyan is tekintünk Donald Trumpra, Európának jelenleg nincs más reménye.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu