Rutte sokkoló nyilatkozatot tett az ukrán korrupcióról

Bár Ukrajna energetikai ágazatát nemrégiben súlyos korrupciós botrány rázta meg, a NATO továbbra is kitart a szövetséges mellett – jelentette ki Mark Rutte. A „Midász-műveletként” ismert vizsgálat kapcsán a szervezet főtitkára külön kiemelte Volodimir Zelenszkij gyors és határozott reakcióját, bár a kritikák szerint a problémák mélyebbek, mint azt az ukrán vezetés sugallni próbálja.

2025. 11. 25. 12:57
Rutte sokkol: a korrupciós botrány sem ingatta meg a NATO Ukrajna iránti bizalmát Forrás: AFP
„Volodimir Zelenszkij gyorsan és látványosan lépett fel a miniszterek és más érintettek ellen a botrány kapcsán. Ez a minimum, amit elvárhatunk egy államfőtől egy ilyen súlyos ügyben” – mondta Mark Rutte, hangsúlyozva, hogy a korrupciós botrány nem rendítette meg a NATO Ukrajna iránti elkötelezettségét. A főtitkár szerint az ország stabilitása stratégiai jelentőségű, nemcsak a régió, de a nemzetközi biztonság szempontjából is, ezért a szövetség továbbra is minden eszközével támogatja az ukrán vezetést – írja az NV forrásaira hivatozva az Origo.

Rutte szerint Zelenszkij gyorsan és látványosan lépett fel a miniszterek és más érintettek ellen a korrupciós botrány kapcsán
Rutte szerint Zelenszkij gyorsan és látványosan lépett fel a miniszterek és más érintettek ellen a korrupciós botrány kapcsán Fotó: AFP

Zelenszkij legnagyobb politikai válsága

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök történelmi politikai válsággal küzd: a hónapok óta zajló korrupciós és pénzmosási nyomozás több közeli szövetségesét is azzal vádolja, hogy háborús időben akár 100 millió dollárt sikkasztottak el az ország energiapiacáról. A botrányt egy volt kormányzati tisztviselő robbantotta ki azzal, hogy feltárta: 

az elnök régi üzlettársa arannyal burkolt vécével felszerelt luxuslakásban élt, ahol állítólag maga az államfő is megfordult.

A korrupciós botrány állomásai

A botrány november 10-én pattant ki, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) házkutatást tartott Timur Mindics üzletember és Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonában, valamint az állami Enerhoatom irodáiban. Mindics néhány órával a razzia előtt elhagyta az országot. 

A NABU szerint a művelet egy „magas szintű bűnszervezet” működését tárta fel, amelyet egy ismert üzletember irányított.

A vizsgálatok szerint a csoport egy kiterjedt korrupciós hálózatot működtetett, amelynek révén az Enerhoatom és partnerei szerződéseiből 10–15 százalékos visszatérítést szedtek. 

Öt gyanúsítottat vettek őrizetbe, köztük Igor Mironyuk volt tanácsadót és Dmitrij Basov Enerhoatom-biztonsági igazgatót, akiket pénzmosással gyanúsítanak, míg később két vádlott (Leszja Usztyimenko és Ljudmila Zorina) óvadék ellenében szabadlábra került.

 

Zelenszkij azonnali intézkedéseket ígért: minden bűnöst felelősségre kell vonni, és szankciókat rendelt el Mindics és Olekszandr Cukerman ellen. Politikai következményként a Verhovna Rada november 19-én felmentette Haluscsenkót az igazságügyi miniszteri posztról, Szvitlana Hrincsukot pedig az Energiaügyi Minisztérium éléről.

Az ukrán korrupcióellenes szervezetek szerint a NABU a hadiállapot miatt visszafogta a Midász-művelet további részleteinek nyilvánosságra hozatalát.

Mindeközben Mark Rutte és a NATO tagállamai továbbra is kitartanak Ukrajna mellett. A főtitkár szerint az ország egysége és katonai képességeinek megőrzése létfontosságú a régió stabilitása és Európa biztonsága szempontjából. A külvilág számára ez azt jelenti: a korrupciós botrány ellenére a szövetség változatlanul támogatja Kijevet.

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

