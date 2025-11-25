Rutte sokkoló nyilatkozatot tett az ukrán korrupcióról

„Volodimir Zelenszkij gyorsan és látványosan lépett fel a miniszterek és más érintettek ellen a botrány kapcsán. Ez a minimum, amit elvárhatunk egy államfőtől egy ilyen súlyos ügyben” – mondta Mark Rutte, hangsúlyozva, hogy a korrupciós botrány nem rendítette meg a NATO Ukrajna iránti elkötelezettségét. A főtitkár szerint az ország stabilitása stratégiai jelentőségű, nemcsak a régió, de a nemzetközi biztonság szempontjából is, ezért a szövetség továbbra is minden eszközével támogatja az ukrán vezetést – írja az NV forrásaira hivatozva az Origo.

Rutte szerint Zelenszkij gyorsan és látványosan lépett fel a miniszterek és más érintettek ellen a korrupciós botrány kapcsán Fotó: AFP

Zelenszkij legnagyobb politikai válsága

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök történelmi politikai válsággal küzd: a hónapok óta zajló korrupciós és pénzmosási nyomozás több közeli szövetségesét is azzal vádolja, hogy háborús időben akár 100 millió dollárt sikkasztottak el az ország energiapiacáról. A botrányt egy volt kormányzati tisztviselő robbantotta ki azzal, hogy feltárta: