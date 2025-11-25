TrumpOrbán ViktorBudapesti Békecsúcs

Itt van Orbán Viktor bejelentése a budapesti békecsúcsról

A magyar miniszterelnök szerint már béke lenne, ha Brüsszel nem akadályozná a folyamatot. Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll.

Kozma Zoltán
2025. 11. 25. 10:06
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó hírek a nemzetközi térből. Trump halad a budapesti békecsúcs felé. Erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

A magyar miniszterelnök kifejtette:

Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Most is akadályozni próbálják, háborús terveket készítenek.

Mi Trump és a béke mellett állunk – tette hozzá a kormányfő.

Várjuk a hívást, Magyarország készen áll

 – húzta alá Orbán Viktor.

A bejegyzés folytatásában a kormányfő arról írt, hogy közben a 

Tisza jelöltjeiről is minden nap kiderül, hogy túl brüsszeliek, túl baloldaliak, így túl kockázatosak.

Ilyenekre a hétvégi nagybevásárlást sem szabad rábízni, nemhogy az országot – közölte.

A háború és az ostoba brüsszeli szankciós politika ellenére minden vállalásunkat teljesítjük. Ebben a hónapban a háromgyermekes anyák már adómentesen kapták a fizetésüket. Közeledik az év vége, januárban a kétgyermekesek következnek, felmenő rendszerben. Szintén januárban újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, vagyis befejezzük a megduplázását. Februárban pedig az időseknek érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14 havi egyheti összege. Aztán egy évvel később a következő, és így tovább 

– szögezte le a miniszterelnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.