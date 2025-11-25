Itt van Orbán Viktor bejelentése a budapesti békecsúcsról

Jó hírek a nemzetközi térből. Trump halad a budapesti békecsúcs felé. Erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök kifejtette:
Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Most is akadályozni próbálják, háborús terveket készítenek.
Mi Trump és a béke mellett állunk – tette hozzá a kormányfő.
Várjuk a hívást, Magyarország készen áll
– húzta alá Orbán Viktor.
A bejegyzés folytatásában a kormányfő arról írt, hogy közben a
Tisza jelöltjeiről is minden nap kiderül, hogy túl brüsszeliek, túl baloldaliak, így túl kockázatosak.
Ilyenekre a hétvégi nagybevásárlást sem szabad rábízni, nemhogy az országot – közölte.
A háború és az ostoba brüsszeli szankciós politika ellenére minden vállalásunkat teljesítjük. Ebben a hónapban a háromgyermekes anyák már adómentesen kapták a fizetésüket. Közeledik az év vége, januárban a kétgyermekesek következnek, felmenő rendszerben. Szintén januárban újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, vagyis befejezzük a megduplázását. Februárban pedig az időseknek érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14 havi egyheti összege. Aztán egy évvel később a következő, és így tovább
– szögezte le a miniszterelnök.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
