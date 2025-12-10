Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor megmutatta, hogy mi a különbség a nemzeti kormány és a balosok között

Orbán Viktor új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben az Európai Unió friss migrációs döntése kerül előtérbe. A felvételen elhangzik: jövő nyártól megkezdődhet a migránsok kötelező betelepítése Magyarországra, vagy elutasítás esetén jelentős pénzbüntetést kell fizetni. A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter szerint szükség van megegyezésre Brüsszellel, hiszen Magyarország egy közösség tagja. Orbán Viktor ugyanakkor élesen ellenzi az uniós előírást, szerinte súlyos politikai választóvonal húzódik a kormány és az ellenzéki pártok között, amelyek támogatják a migrációs paktumot. Orbán Viktor a videóhoz azt írta: „Na, ez a nagy különbség a nemzeti kormány és a balosok között.”

2025. 12. 10. 9:12
Viktor Orban ensures Hungary's energy security with three steps (Source: MTI)
Orbán Viktor videót osztott meg közösségi oldalán, melyben az Európai Unió új migrációs előírásai kerülnek szóba. „A videóban elhangzik: jövő nyáron megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra. Az Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa hétfői döntése alapján, vagy betelepíti Magyarország is a migránsokat, vagy az eddiginél is súlyosabb pénzbüntetést kell fizetni.”

Beengedné Magyarországra a migránsokat a Tisza Párt, Orbán Viktor ezzel szemben nemet mond a migrációs paktumra (Fotó: Hatlaczki Balázs / MW)
Beengedné Magyarországra a migránsokat a Tisza Párt, Orbán Viktor ezzel szemben nemet mond a migrációs paktumra (Fotó: Hatlaczki Balázs /  MW)

A videó elején Magyar Péter beszél. A Tisza Párt vezetője szerint meg kell egyezni az Európai Unióval.

Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval. Tehát az egy dolog, hogy a magyar történelem során Magyarország sokszor védte a keresztény–zsidó Európát és a határokat, de most már a XXI. században más időket élünk, mi egy közösségnek, egy klubnak vagyunk a tagjai.

Ezután Orbán Viktor mondja el:

A migránsokat nem szabad beengedni. És tudni kell, hogy a magyar politikában van egy választóvonal, mert vannak az ellenzéki pártok, akik Brüsszelben a migrációs paktumot támogatják, sőt annak a végrehajtását sürgetik.

Hozzáteszi:

Ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra, és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szembenálló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Most már van, ahogy van, ellen fogunk állni. Soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül, vagy még úgy sem.

