Orbán Viktor megmutatta, hogy mi a különbség a nemzeti kormány és a balosok között

Ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra, és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szembenálló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Most már van, ahogy van, ellen fogunk állni. Soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül, vagy még úgy sem.