Orbán Viktor szerint Brüsszel magyarországi megbízottjai hátba támadják a magyarokat

A miniszterelnök szerint az Európai Unió új migrációs előírásai Magyarországra nézve elfogadhatatlanok, ezért a kormány lázadással kíván reagálni. Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország kormánya nem fog migránsokat befogadni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 7:21
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra az uniós döntésre, amely szerint júliustól Magyarországnak is kötelező lesz menedékkérőket befogadnia más uniós tagállamokból.

Orbán Viktor (Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU)
Orbán Viktor. Fotó: Anadolu

Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a bizottság előír

– írta Orbán Viktor.

Szerintünk erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról

– emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: „Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a bizottsággal a migránsok befogadásáról.”

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

