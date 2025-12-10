Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra az uniós döntésre, amely szerint júliustól Magyarországnak is kötelező lesz menedékkérőket befogadnia más uniós tagállamokból.
Orbán Viktor szerint Brüsszel magyarországi megbízottjai hátba támadják a magyarokat
A miniszterelnök szerint az Európai Unió új migrációs előírásai Magyarországra nézve elfogadhatatlanok, ezért a kormány lázadással kíván reagálni. Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország kormánya nem fog migránsokat befogadni.
Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a bizottság előír
– írta Orbán Viktor.
Szerintünk erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról
– emelte ki a kormányfő.
Orbán Viktor hozzátette: „Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a bizottsággal a migránsok befogadásáról.”
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
