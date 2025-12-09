Andrej BabisCsehországBabisOrbán ViktorANOszövetséges

Brüsszel retteghet: erős szövetségest kapott Orbán Viktor

Andrej Babis, a kétszeres cseh kormányfő és az ország egyik leggazdagabb politikusa, visszatért a hatalomba. Babis könnyen lehet az a stratégiai partner, akire a magyar kormány számíthat a visegrádi együttműködés megerősítésében, miközben határozottan elutasítja az illegális migrációt és kritikus az Európai Unió bürokráciájával szemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 10:43
Erős szövetségest kapott Orbán Viktor Andrej Babis személyében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrej Babis, a kedden kinevezett új cseh kormányfő tapasztalt politikus, Csehország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Forbes magazin 2025 májusában 81 milliárd koronára (1296 milliárd forint) becsülte, ami a leggazdagabb csehek listáján a hetedik helyet jelenti.

Andrej Babis, a kedden kinevezett új cseh kormányfő tapasztalt politikus
Andrej Babis, a kedden kinevezett új cseh kormányfő tapasztalt politikus Fotó: AFP

A szlovák származású vállalkozó-politikus most másodszor tölti be a cseh kormányfői posztot. Először 2017 és 2021 között állt egy koalíciós kabinet élén. 

A 2025. októberi parlamenti alsóházi választásokat az Andrej Babis alapította és vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom ugyan megnyerte, de a kormányalakításhoz a 200 tagú alsóházban a 80 mandátum nem elegendő,

ezért az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve az Autósok párttal közösen alakít koalíciós kormányt. Andrej Babis 2011-ben lépett be a nagypolitikába, amikor megalakította az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nevű mozgalmat, amely rövidesen politikai mozgalommá vált, s amelynek 2012 óta elnöke. Az ANO legfőbb deklarált célja a korrupció elleni küzdelem volt, míg a mozgalom jelszavával – „Jobb lesz!” (Bude líp!) – a lakosság széles köreinek üzent.

A 2013. októberi parlamenti alsóházi választásokon az ANO a második lett, Babis képviselői mandátumot szerzett. 

Az ANO belépett a szociáldemokrata Bohuslav Sobotka vezette koalíciós kormányba, amelynek Andrej Babis 2014 és 2017 között első alelnöke és pénzügyminisztere volt. Kormányzati tisztségeiről 2017 májusában lemondott, miután Sobotka a médiabotrányok miatt meneszteni kívánta. A következő képviselőházi választásokat, 2017 őszén azonban az ANO megnyerte, kormányt alakíthatott, így 2017 és 2021 között Andrej Babis kormányfő lett. 

  • Az első Babis-kormány 2018 januárjában nem kapott bizalmat, de Milos Zeman államfő másodszor is neki adott kormányalakítási megbízatást. 
  • Az ANO és a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) kisebbségi koalíciós kormánya ezt követően csak júniusban kapott bizalmat, s mindvégig Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) külső támogatásával irányította az országot.

Andrej Babis erős szövetséges

Andrej Babis kormánya a belpolitikában igyekezett minél szélesebb rétegeket megszólítani, támogatta a nyugdíjasokat, de a beígért nyugdíjreformot nem sikerült megvalósítania.

A külpolitikában szorgalmazta a visegrádi együttműködést, jó viszonyt ápolt Magyarországgal, és határozottan elutasította az illegális migrációt. 

Bírálta ugyan az Európai Unió bürokráciáját, a zöldátállás irányvonalát, de komolyabb konfrontációra nem bocsátkozott Brüsszellel.

Erős szövetségest kapott Orbán Viktor Andrej Babis személyében
Erős szövetségest kapott Orbán Viktor Andrej Babis személyében Fotó: AFP

A 2021-es őszi képviselőházi választásokat az ANO pártként ugyan újra megnyerte, de a parlamenti alsóházban az öt pártból álló jobbközép koalíció került többségbe, így az alakíthatott kormányt. Babis az ellenzék vezetőjeként 2023-ban indult az államfőválasztáson, de végül is alulmaradt, és Petr Pavel lett az új köztársasági elnök.

Andrej Babis 1954-ben Pozsonyban született, de cseh állampolgársága van. A szocialista időszakban Babis édesapja Genfben képviselte Csehszlovákiát az ENSZ egyik szakosított szervezeténél, az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezménynél (GATT), majd az ENSZ szakértője volt, ezért fia Svájcban végezhette gimnáziumi tanulmányait. Ezt követően a pozsonyi közgazdasági egyetemen szerzett diplomát.

A fiatal Babis 1980-ban belépett a kommunista pártba, és a Chemapol külkereskedelmi vállalatnál kezdett dolgozni, majd 1985–1990 között a cég marokkói képviselője volt.

1991-ben tért vissza Csehszlovákiába, és a vállalat menedzsere lett. A cégből néhány évvel később Agrofert lett, s Babis tulajdonába került. Az Agrofert Holding jelenleg mintegy húsz országban – köztük Magyarországon is – összesen több mint 260 céget tömörít, amelyek tízezreket foglalkoztatnak.

Az Agrofert Holdingnak Andrej Babis egyszemélyes tulajdonosa, de első miniszterelnöksége idején az egészet zárt vagyonalapokba helyezte, hogy eleget tegyen a 2016-ban módosított cseh összeférhetetlenségi törvénynek, amely kimondja, hogy kormánytag nem lehet olyan vállalkozó, akinek cégei állami támogatásokra jogosultak, és nem lehet médiatulajdonos. 

Babis 2013-tól az egyik legnagyobb cseh médiacsoport, a MAFRA kiadó tulajdonosa is volt, amely egyebek között megjelentette a Lidové Noviny konzervatív és a Mladá Fronta Dnes liberális napilapot. Babis néhány éve mindkét befolyásos napilapot eladta, s a Lidové Noviny meg is szűnt. 

A Babis politikai és vállalkozói szerepvállalása közti összeférhetetlenséget politikai ellenfelei és a cseh sajtó évek óta napirenden tartja.

Andrej Babis nős, az első és második házasságából is két-két gyermeke van. A politikus tavaly bejelentette, hogy 2024 áprilisában különvált második feleségétől is, ennek ellenére számos hivatalos rendezvényen közösen mutatkoznak. Anyanyelvén kívül franciául, angolul, németül és oroszul beszél.

Borítókép: Andrej Babis szlovák származású vállalkozó-politikus (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu