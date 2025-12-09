Brüsszel retteghet: erős szövetségest kapott Orbán Viktor

Andrej Babis, a kedden kinevezett új cseh kormányfő tapasztalt politikus, Csehország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Forbes magazin 2025 májusában 81 milliárd koronára (1296 milliárd forint) becsülte, ami a leggazdagabb csehek listáján a hetedik helyet jelenti.

Andrej Babis, a kedden kinevezett új cseh kormányfő tapasztalt politikus Fotó: AFP

A szlovák származású vállalkozó-politikus most másodszor tölti be a cseh kormányfői posztot. Először 2017 és 2021 között állt egy koalíciós kabinet élén.

A 2025. októberi parlamenti alsóházi választásokat az Andrej Babis alapította és vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom ugyan megnyerte, de a kormányalakításhoz a 200 tagú alsóházban a 80 mandátum nem elegendő,

ezért az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve az Autósok párttal közösen alakít koalíciós kormányt. Andrej Babis 2011-ben lépett be a nagypolitikába, amikor megalakította az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nevű mozgalmat, amely rövidesen politikai mozgalommá vált, s amelynek 2012 óta elnöke. Az ANO legfőbb deklarált célja a korrupció elleni küzdelem volt, míg a mozgalom jelszavával – „Jobb lesz!” (Bude líp!) – a lakosság széles köreinek üzent.

A 2013. októberi parlamenti alsóházi választásokon az ANO a második lett, Babis képviselői mandátumot szerzett.

Az ANO belépett a szociáldemokrata Bohuslav Sobotka vezette koalíciós kormányba, amelynek Andrej Babis 2014 és 2017 között első alelnöke és pénzügyminisztere volt. Kormányzati tisztségeiről 2017 májusában lemondott, miután Sobotka a médiabotrányok miatt meneszteni kívánta. A következő képviselőházi választásokat, 2017 őszén azonban az ANO megnyerte, kormányt alakíthatott, így 2017 és 2021 között Andrej Babis kormányfő lett.