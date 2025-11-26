Babis benyújtotta az új cseh kormány névsorát

Az Autósok kitartottak Turek mellett, és csak annyit változtattak, hogy nem külügyminiszternek, hanem a környezetvédelmi tárca élére jelölték. A külügyminiszter-jelölt a pártelnök Petr Macinka lett, aki korábban a környezetvédelmi tárca várományosa volt. Macinkát is éles bírálatok érték feltételezett zöldellenes nézetei miatt.

A problémát az Autósoknak kell megoldaniuk

– jegyezte meg Babis újságírók előtt. Több nevet a kormánytagjelöltek névsorából azonban nem árult el.

Andrej Babis, aki 2017 és 2021 között már volt miniszterelnök, újságíróknak azt mondta: a kormányalakítás a tervek szerint halad, és reméli, hogy már kinevezett kormányfőként ő képviselheti Csehországot a december 18-ai európai uniós csúcstalálkozón.

Az államfő azt kérte Babistól: kormányfői kinevezése előtt nyilvánosan ismertesse, hogy miként kívánja megoldani a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. Amint ez megtörténik, Petr Pavel kormányfővé nevezi ki Babist – közölte az elnöki iroda. „Természetesen megteszem” – erősítette meg újságírók előtt az ANO elnöke.

Andrej Babis multimilliárdos, a mintegy 260 céget magába foglaló élelmiszeripari és vegyipari Agrofert holding egyetlen tulajdonosaként egyike a leggazdagabb cseh állampolgároknak. A hatályos cseh törvények szerint a kormánytagok nem lehetnek állami támogatásra jogosult vállalatok tulajdonosai, és összeférhetetlenségüket kinevezésük után 30 napon belül meg kell szüntetniük.