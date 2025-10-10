Andrej BabisCsehországAutósokANO

Andrej Babis: Megállapodtunk a tárcák elosztásáról

Csehországban a kormányalakítási tárgyalásokat folytató Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok párt megegyezett pénteken a tárcák elosztásáról – jelentette be Andrej Babis, az ANO elnöke, aki várhatóan az új kormány elnöke lesz. Konkrét neveket Babis nem közölt.

A közlemény szerint 16 tagú kormány lesz, amelyben az Andrej Babis vezette ANO-nak a kormányfőn kívül nyolc minisztere lenne, az Autósok négy minisztériumot irányítanak, míg az SPD delegáltjai három minisztérium élén állnának. Viszont az SPD igényt tarthat a képviselőház, azaz a parlamenti alsóház elnöki tisztségére.

Andrej Babis megegyezett többek között az SPD-vel is
Andrej Babis megegyezett többek között az SPD-vel is (Fotó: AFP)

Konkrét neveket Andrej Babis nem közölt – írja a közleményt ismertető CTK hírügynökség.

Alázatosan jelentem: a feladat teljesítve. Kitűztem magam elé, hogy máig, péntekig megegyezünk a tárcák elosztásáról. Sikerült. Mintegy öt órán át tárgyaltunk

– jelentette ki Babis az X-en közzétett videójában.

A három párt megállapodását később Tomio Okamura, az SPD elnöke megerősítette. 

Röviddel ezelőtt megegyeztünk az ANO-val és az Autósokkal a tárcák elosztásáról a most megalakuló új kormányban

– írta szintén az X-en megjelent bejegyzésében Okamura, aki a képviselőház elnöki posztjának várományosa.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Andrej Babis személyében az ANO adhatja a kormányfőt és a következő nyolc tárca vezetőjét: ipari és kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, igazságügyi, munkaügyi és népjóléti, oktatásügyi, regionális fejlesztési és belügyminisztérium.

Az Autósok vezetnék a külügyminisztériumot, a kultúrát, a környezetvédelmet, valamint az újonnan létrehozandó sport és „megelőzési” tárcát.

Az SDP képviselője állna a védelmi minisztérium, az agrártárca és a közlekedési tárca élén. A mozgalom megerősítette, hogy politikusok helyett szakértőket kíván jelölni tárcavezetőknek.

A sajtónak kiszivárgott értesülések szerint a Filip Turek (Autósok) lenne a külügyminiszter, Alena Schillerová (ANO) a pénzügyminiszter, Karel Havlícek pedig az ipari és kereskedelmi minisztériumot irányítaná.

A mostani kormánypártok egyaránt bírálják a kormányalakítási tárgyalásokat. Szerintük előbb a kormányprogramról kellett volna megállapodni, és csak azután a tárcák elosztásáról.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: Anadolu via AFP)

