Petr Pavel cseh államfő a hét elején hivatalosan is megbízta Andrej Babist a kormányalakítási tárgyalások lefolytatásával. Hogy mekkora jelentősége van Csehország leendő új kormányának Európa és a közép-európai régió szempontjából, arról Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt a Magyar Nemzetnek.

Csehország államfője, Petr Pavel megbízta Andrej Babist a kormányalakítási tárgyalások lefolytatásával (Fotó: AFP)

Amennyiben sikerrel zárul Andrej Babis kormányalakítása – és erre jelenleg nagyon jó esély van –, úgy ez alapjaiban véve írja át az európai erőviszonyokat

– vélekedett Dornfeld László.

Egy meg egy néha nem egyszerűen kettő, ezt biztosan elmondhatjuk. Ezentúl minden Európai Tanács ülésen két (jobb esetben rögtön három!) megingathatatlan patrióta vezető lesz ott, így a továbbiakban az a stratégia, hogy Magyarországot megkerülik, már nem lesz használható

– mutatott rá a szakértő, hozzátéve, hogy egyetlen „akadékoskodó” tagállam figyelmen kívül hagyását még meg lehet magyarázni, de kettőt már nagyon nehéz lesz. Szlovákiát eddig különalkukkal le tudták szerelni, de ha formálissá válik az új együttműködés, ez is megnehezül.

Igazi »game changer« pillanat ez

– szögezte le Dornfeld László.

Csehország óriási nyereség a Patrióták számára, ráadásul erősíti a kelet-közép-európai országok súlyát is az EU-n belül. Pláne, ha ez az együttműködés hivatalosan kiegészül Fico szlovák miniszterelnökkel is.

Nem véletlenül mozgatott meg minden szálat Brüsszel az elmúlt években, hogy szétverje a V4-együttműködést, Lengyelországban Donald Tuskék segítségével, míg nálunk Magyar Péterék kapták ezt a feladatot. Brüsszelben ugyanis nagyon tartanak egy sikeres regionális együttműködéstől, az ugyanis a föderális törekvéseik útjában állna

– magyarázta a szakértő.

Magyarország hangja jelentősen megnő az uniós intézményekben, így jóval nehezebb lesz a háborúpárti erők dolga. Brüsszel jelenleg azon dolgozik, hogy legkésőbb 2030-ra hadigazdaságra állítsa át az európai országokat, és felkészítse őket a közvetlen háborúra Oroszország ellen. Ehhez a tervhez asszisztál a Tisza Párt is, amely az egyik leginkább háborúpárti frakció, az Európai Néppárt tagja

– emelte ki Dornfeld László.

Ezzel szemben Babis egyértelművé tette, hogy ebből a háborús pszichózisból ők sem kérnek, ahogy egyébként a migránsokból és az Európai Egyesült Államokból sem. A jó regionális együttműködés gazdasági szempontjai sem elhanyagolható: térségünk gazdaságai folyamatos fejlődésben vannak, míg Nyugat-Európa legfontosabb országai folyamatosan csúsznak le

– hangsúlyozta.