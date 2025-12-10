Orbán ViktorBrüsszelSzijjártó Péter

Orbán Viktor ismét figyelmeztetett Brüsszel terveire, Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt

A miniszterelnök ismét videó üzenetben jelentkezett, amiben figyelmeztetett, hogy Brüsszel háborúra készül. Orbán Viktor ennek kapcsán ismét hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ebből ki kell maradnia. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt, ahol hangsúlyozta, hogy hazánk a háború utáni új világgazdasági korszakra készül. Brüsszelben eközben tovább gyűrűzik a korrupciós botrány és a háborús pszichózis.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 0:00
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök közösségi oldalán figyelmeztetett ismét. Orbán Viktor szerint Brüsszel háborúra készül, hazánknak pedig ki kell maradnia belőle. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt, ahol arról beszélt, hogy fontos, hogy hazánk a háború utáni új világgazdasági korszakra megfelelően felkészüljön.

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánknak ki kell maradnia a háborúból
Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánknak ki kell maradnia a háborúból
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon tett közzé videót, melyben úgy fogalmazott: „A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz. Ez a háború nincs messze, de nemcsak földrajzi okokból nincs messze, mert a szomszéd országban van, hanem politikailag is közel van. És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt gondolom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.”

Erről döntés van. Nem lehet, esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük, döntés van, le is írták, sőt el is mondják. Van az a hivatalos európai uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra, egy Oroszországgal megvívandó háborúra. Hadigazdaságot építenek

– hangzik el a videóban.

Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket. Nem azért ez a neve, mert nem volt jobb ötletünk, hanem azért, mert ez a veszély. Ha nem tudod megakadályozni, hogy Európa belemasírozzon egy háborúba, akkor mit tehetsz magyarként? Itt csak ki kell nyitni a történelemkönyvet, itt nincs új feladat, ki kell maradni a háborúból

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

A miniszterelnök emellett ma gratulált Andrej Babis cseh miniszterelnöknek akit ma nevezett ki a köztársasági elnök. „Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. 

Szijjártó Péter: Magyarország felkészül az új világgazdasági korszakra 

Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány máris azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában. Szijjártó Péter szerint a szankciók már épp eleget ártottak, különösen Európának. 

Az asztalon levő béketervet mi nagyon komoly reménysugárnak látjuk. Teljes szívvel támogatjuk az arról zajló amerikai–orosz párbeszédet. Abban bízunk, hogy ez a párbeszéd elvisz a békéhez. És ha ez megtörténik, akkor ennek a szankciók által meghatározott világgazdasági korszaknak is vége lesz

– húzta alá.

Majd rámutatott, hogy a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük. – Az új világgazdasági-világkereskedelmi korszak hatalmas lehetőségeket tartogat mindannyiunk számára, s mi akarjuk magunknak a legjobb startpozíciót – szögezte le, hozzáfűzve, hogy ezért kísérte el az útjára 34 magyar vállalat vezetője.

Brüsszelben izzad a diplomáciai elit 

Az Európai Uniót megrázó legújabb korrupciós botrány a korábbi Katar-gate-ügyekkel szemben nem az európai parlamenti képviselők pénzügyi visszaéléseiről szól, hanem az EU diplomáciai szárnyát és legmagasabb szintű képzési intézményeit érinti. A vizsgálat középpontjában az EU saját „elitakadémiája”, a College of Europe áll, amely az európai diplomaták képzését hivatott biztosítani – a nyomozás azonban komoly gyanúkat vet fel az intézmény és vezetői körül. A vizsgálat Ursula von der Leyen bizottságát is érinti.

A Katar-gate receptje már ismert volt: rendőrségi razziák, európai parlamenti képviselők letartóztatása, majd évekig elhúzódó pereskedés. Az új korrupciós ügy azonban más: nemcsak politikai döntéshozók, hanem az EU legmagasabb rangú diplomáciai szereplői kerültek a nyomozók célkeresztjébe. 

Az Euractiv beszámolója szerint a vizsgálat az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és az Európai Bizottságot is érinti.

A nyomozás máris következményekkel járt: Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője és a College of Europe rektora lemondott, Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára pedig szintén távozott. Az ügy azonban tovább bonyolódhat, hiszen nemcsak a belga hatóságok, hanem az EU saját független ügyésze is  az ügy kivizsgálásába kezdett.

Felbiztatták a háborúpárti európai vezetők Zelenszkijt 

Deák Dániel posztja rávilágított, hogy az ukrán elnököt felbiztatták a háborúpárti európai vezetők: Zelenszkij ugyanis Trumpnak üzent, hogy nem enged át egyetlen területet sem, harcolnak tovább.

Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt, közölte, az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak.

A politológus idézte Zelenszkijt, aki ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy a tervből eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Ezen kívül Zelenszkij – Deák Dániel szerint – újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak.

Deák Dániel megjegyezte, hogy magyarul ez azt jelenti, Zelenszkij és az európai vezetők az egyeztetés után továbbra sem hajlandóak belátni a realitásokat, és folytatnák a harcokat. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu