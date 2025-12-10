Orbán Viktor ismét figyelmeztetett Brüsszel terveire, Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt

A miniszterelnök közösségi oldalán figyelmeztetett ismét. Orbán Viktor szerint Brüsszel háborúra készül, hazánknak pedig ki kell maradnia belőle. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt, ahol arról beszélt, hogy fontos, hogy hazánk a háború utáni új világgazdasági korszakra megfelelően felkészüljön.

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánknak ki kell maradnia a háborúból

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon tett közzé videót, melyben úgy fogalmazott: „A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz. Ez a háború nincs messze, de nemcsak földrajzi okokból nincs messze, mert a szomszéd országban van, hanem politikailag is közel van. És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt gondolom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.”

Erről döntés van. Nem lehet, esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük, döntés van, le is írták, sőt el is mondják. Van az a hivatalos európai uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra, egy Oroszországgal megvívandó háborúra. Hadigazdaságot építenek

– hangzik el a videóban.

Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket. Nem azért ez a neve, mert nem volt jobb ötletünk, hanem azért, mert ez a veszély. Ha nem tudod megakadályozni, hogy Európa belemasírozzon egy háborúba, akkor mit tehetsz magyarként? Itt csak ki kell nyitni a történelemkönyvet, itt nincs új feladat, ki kell maradni a háborúból

– figyelmeztetett Orbán Viktor.