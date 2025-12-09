Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon tett közzé videót, melyben úgy fogalmazott: „A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz. Tehát ez a háború nincs messze, de nem csak földrajzi okokból nincs messze, mert a szomszéd országban van, hanem politikailag is közel van. És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt gondolom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.”
Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, Magyarországnak ki kell maradnia
Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóüzenetben figyelmeztetett: az európai vezetők döntést hoztak arról, hogy az Európai Uniónak 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal vívandó háborúra. Mint mondta, a magyar kormány célja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.
Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük, döntés van, le is írták, sőt el is mondják. Van az a hivatalos európai uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra, egy Oroszországgal megvívandó háborúra. Hadigazdaságot építenek.
– hangzik el a videóban.
Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket. Nem azért ez a neve, mert nem volt jobb ötletünk, hanem azért, mert ez a veszély. Ha nem tudod megakadályozni, hogy Európa belemasírozzon egy háborúba, akkor mit tehetsz magyarként? Itt csak ki kell nyitni a történelemkönyvet, itt nincs új feladat, ki kell maradni a háborúból.
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Magyarország biztonságos energiaellátása ma lehetetlen Oroszország nélkül
Magyarország készen kell álljon, hogy jó startpozícióban legyen.
Brit figyelmeztetés: Oroszország átveszi az Atlanti-óceán feletti uralmat
Ilyen helyzet a második világháború óta nem állt fenn.
Japán nemet mond az európai tervre: nem kobozzák el az orosz vagyonokat
Újabb törésvonal a nyugati terven belül.
Brüsszel retteghet: erős szövetségest kapott Orbán Viktor
Ismét Andrej Babis lett Csehország kormányfője.
