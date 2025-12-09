Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, Magyarországnak ki kell maradnia

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon tett közzé videót, melyben úgy fogalmazott: „A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz. Tehát ez a háború nincs messze, de nem csak földrajzi okokból nincs messze, mert a szomszéd országban van, hanem politikailag is közel van. És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt gondolom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.”

Orbán Viktor (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)