Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet + videó

Orbán Viktor a legfrissebb Facebook-videójában egyértelmű üzenetet küldött: Európa önmagát sodorja veszélybe, ha a befagyasztott orosz vagyonhoz nyúl – szerinte ez már hadüzenetnek számít.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 8:26
Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet Forrás: MTI
Orbán Viktor a videóhoz ezt írta: „Európa nagy bajba sodorja magát. A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet!”

Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet Fotó: AFP

A miniszterelnök a videóban kifejtette:

A befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálás, ennek az eltulajdonítása az egy hadüzenet. Olyat még sose láttam, hogy 2-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól nem váltott volna ki valamilyen válaszlépéseket. 

„Olyan nincs. Az ember ha hagyja, hogy elveszik a kisebb pénzét, kifosztják az egész országot. Nem lehet engedni. Tehát nagyon súlyos pillanatban vagyunk. Amikor megtámadták az ukránokat, ez a pénz ott volt, ott maradt. És ezt lefagyasztotta, befagyasztotta az Európai Unió. A nagy része Belgiumban van, valakinek ezt a pénzt vissza kell fizetni. És annak a cégnek kell visszafizetni, aki vállalta annak a megőrzését. Ez egy belga cég” – magyarázta.

Ez egy akkora biznisz, akkora üzlet, akkora összeg az oroszon túli más devizatartalékok miatt is, hogy ezt be tudja dönteni a belga gazdaság. Ezért van az, nem tudom, figyelték-e, hogy megbátorodott a belga miniszterelnök

– hívta fel a figyelmet.

Hát én már csak egy kávét kérek és hátradőlök, tehát én nem tudok olyan durvákat mondani az Európai Unióról, meg erről a lépésről, mint maga a belga miniszterelnök. És ennek az az oka, hogy érzi, hogy a saját nemzetgazdasága közvetlen veszélybe kerülhet, ha az Unió ezt a lépést meghozza

– zárta gondolatait a miniszterelnök.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

