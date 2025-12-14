Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet + videó

Orbán Viktor a videóhoz ezt írta: „Európa nagy bajba sodorja magát. A befagyasztott orosz vagyonhoz nyúlni hadüzenet!”
A miniszterelnök a videóban kifejtette:
A befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálás, ennek az eltulajdonítása az egy hadüzenet. Olyat még sose láttam, hogy 2-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól nem váltott volna ki valamilyen válaszlépéseket.
