Terrorcselekmény, fegyveres rablás, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, és 12 év alattiak ellen elkövetett szexuális erőszak – a Szőlő utcában fogvatarott fiatalok a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el. A Ripost információi szerint az egyik fiatalkorút például emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon szúrta. Egy másik kiskorú elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték, rúgták, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A legsúlyosabb bűncselekményeket követték el a Szőlő utcában fogvatartott fiatalok (Fotó: Hegedűs Márta)

Az időseket és a kiskorúakat sem kímélték

Szintén a Szőlő utcában tartják bent azt a fiatalkorút, aki terrorcselekményre készült: TikTok-videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és a robbantásról élőben videót tesz közzé. Korábban pedig barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért.

Az egyik fiatal férfi ellen pedig gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád: örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni.

A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is megakarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni. A fiú az interneten kiskorúakkal ismerkedett, őket fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette, amelyeket fel is vett.

A Szőlő utcában fogvatartott fiatalok között akad olyan is, aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves férfit mellkason ütötte, mire az nekiesett egy vaskapunak, képtelen volt a védekezésre, ekkor a nadrágzsebeit átkutatta, lakáskulcsát és pénztárcáját elvitte, majd kirabolta.

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el: egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.