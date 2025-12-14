Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

A legsúlyosabb bűncselekményeket követték el a Szőlő utcában fogvatartott fiatalok

Szexuális erőszak, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, fegyveres rablás és terrorcselekmény is van a kiskorúak számláján.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 9:36
Fotó: Wikipedia
Terrorcselekmény, fegyveres rablás, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, és 12 év alattiak ellen elkövetett szexuális erőszak – a Szőlő utcában fogvatarott fiatalok a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el. A Ripost információi szerint az egyik fiatalkorút például emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon szúrta. Egy másik kiskorú elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték, rúgták, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Szőlő utcában fogvatartott fiatalok
A legsúlyosabb bűncselekményeket követték el a Szőlő utcában fogvatartott fiatalok (Fotó: Hegedűs Márta)

Az időseket és a kiskorúakat sem kímélték

Szintén a Szőlő utcában tartják bent azt a fiatalkorút, aki terrorcselekményre készült: TikTok-videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és a robbantásról élőben videót tesz közzé. Korábban pedig barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért.

Az egyik fiatal férfi ellen pedig gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád: örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni.

A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is megakarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni. A fiú az interneten kiskorúakkal ismerkedett, őket fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette, amelyeket fel is vett.

A Szőlő utcában fogvatartott fiatalok között akad olyan is, aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves férfit mellkason ütötte, mire az nekiesett egy vaskapunak, képtelen volt a védekezésre, ekkor a nadrágzsebeit átkutatta, lakáskulcsát és pénztárcáját elvitte, majd kirabolta.

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el: egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.

Késsel elkövettet fegyveres rablások elkövetőit is őrzik a Szőlő utcában: az egyik esetben felfegyverkezve elkövetett rablás, súlyos testi sértés volt a vád. A tettes megállított egy férfit, az óráját és a pénzét követelte, kést szorított a testéhez, fenyegette, hogy megöli. A férfi menekülni próbált, ekkor a fiú felrúgta. Az áldozat súlyos combcsonttörést szenvedett. Egy másik fiatal rabló egy 12 éves bicikliző fiú táskáját ragadta meg, az áldozatot a földre rántotta, ököllel megütötte, a táskából a fiú pénztárcáját és mobilját vitte el.

Ugyancsak rablás miatt ítélték el azt a fiatalt, aki édesanyjával együtt behatolt egy 72 éves nő lakásába, az áldozatot bántalmazták, majd kirabolták. 

Egy másik rablás elkövetője testvérével együtt a buszpályaudvaron odament egy 17 éves fiúhoz, kényszerítették, hogy térdeljen le és könyörögjön, ne vizeljék le. le. Cipőjét levettették vele és elrabolták a telefonját is. Egy másik elítélt egy 17 éves lányt követett, ütött arcon, aztán hajánál fogva az árokba rántotta. A mellkasára ült, alsóruházatát is átkutatva rabolta el a pénzét.

Csoportos rablás elkövetőit is őrzik itt: hatan együtt egy 16 éves lányhoz léptek oda, akitől pénzt követeltek. Szemüvegét, telefonját, könyveit elvették, a táskájából a pénztárcáját kivették. A lányt eközben többször pofon ütötték, a nyakláncát is letépték róla.

Itt őrzik azokat is akik egy rendőrségi eljárást színlelve kopogtak be egy házba, pénzt követeltek, majd a sértett anyját kalapáccsal ütötték. Szintén a Szőlő utcában tartják fogva azokat, akik elraboltak egy 17 éves lányt, akit arra kényszerítettek, hogy szolgálja ki őket. A lakásból nem engedték ki. Megkísérelték felgyújtani a lány haját, miközben ököllel többször arcon is ütötték.

 

Borítókép: Szőlő utcai nevelőintézet (Forrás: Wikipedia)

