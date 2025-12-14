norvég női kézilabda-válogatottkézilabdaOle Gustav Gjekstadnői kézi-vbnémet női kézilabda-válogatottNora Mörk

A történelmi győzelemre készülő norvégoknak saját magukat kellett figyelmeztetni

Vasárnap véget ér a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, amelynek döntőjében Norvégia és Németország feszül egymásnak. A norvégok győzelem esetén egyedüli csúcstartók lesznek a vb-címek tekintetében, ám ahogy arra Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány figyelmeztetett, nem szabad előre inni a medve bőrére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 11:38
Norvégia újabb győzelemre készül
Norvégia újabb győzelemre készül (Fotó: IHF)
Habár az elmúlt 25 évben többször is előfordult, hogy egy csapat vereség nélkül nyerje meg a női kézilabda-világbajnokságot – az oroszoknak 2001-ben és 2005-ben, a franciáknak pedig a legutóbbi, 2023-as tornán jött össze ez a bravúr –, olyan domináns teljesítménnyel senkinek sem sikerült, mint a norvégok tehetik meg a mostani viadalon.

Nora Mörknek is tetszik a norvégok kézilabda-vb-n nyújtott teljesítménye
Nora Mörknek is tetszik a norvégok kézilabda-vb-n nyújtott teljesítménye (Fotó: IHF)

Norvégia rekorder lehet a női kézilabda-vb-ken

A németek elleni finálét megelőzően Norvégia mind a nyolc összecsapását legalább kilenc góllal nyerte meg, hétszer két számjegyű volt a különbség, az átlag pedig ezen mutató tekintetében 15,75 gól, ami döbbenetes fölényt mutat a többiekhez képest.

– Sokat jelent, hogy ismét bejutottunk egy döntőbe. Ezért jöttünk ide, hogy mindig a csúcson legyünk, és amíg a csapat ilyen jó, nem is szeretnénk megállni. Vannak új játékosok, akik szintén éhesek a trófeákra, és megvan a tapasztalat is, azt pedig már megmutattuk, mennyire jó csapatunk van – mondta a 2016 és 2019 között a Győri Audi ETO-ban szereplő Nora Mörk.

A skandinávokat 1994 óta mindössze három szövetségi kapitány – Marit Breivik, Thorir Hergeirsson és Ole Gustav Gjekstad – irányította, utóbbi idén vette át a nemzeti együttest, és ez az első nagyobb tornája, így rögtön sikerrel debütálhat. Sikerrel, amiből jócskán kijutott az 1998-as első nemzetközi diadal, az Európa-bajnokság megnyerése óta. Az elmúlt 27 évben 27 érmet nyertek a norvégok, közte három olimpiai arany, valamint négy világbajnoki és rekordot jelentő tíz Európa-bajnoki elsőség is összejött. Amennyiben a németek elleni finálét is megnyerik, a norvégok egyedüli rekorderek lesznek a vb-címek tekintetében, maguk mögé utasítva a szintén négy aranyéremmel rendelkező oroszokat.

Elképesztően jól védekezünk ezen a vb-n, de nem szabad visszavennünk a németek ellen sem. Alázatosnak kell maradnunk, a saját játékunkkal foglalkozni, meglátjuk, ez mire lesz elég

mondta Ole Gustav Gjekstad.

A norvégok jól pótolták a kiesőket

Érdemes kiemelni, a norvégok úgy emelkednek ki ilyen szinten, hogy akadnak hiányzók, és ez bármely más csapatot minden bizonnyal kisiklatott volna. A 2021-es vb legjobbja, a 2018 óta a Győr kötelékébe tartozó Kari Brattset Dale várandósság miatt nem lehet ott, az ikertestvérpár, Silje és Sanna Solberg szintén hiányzik, míg Stine Bredal Oftedal vagy Camilla Herrem már befejezte a válogatott karrierjét (előbbi vissza is vonult). Norvégia azonban nem esett össze, olyan új játékosok robbantak be, mint Eli Marie Raasok, Anniken Wollik, Emilie Hovden, Maren Aardahl és Vilde Ingstad.

– Mindig van, aki berobban, nagyon jó rendszerünk van, kiváló toborzással, és ez kulcsfontosságú. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy néhány csapat más építkezési fázisban van az olimpia óta – tette hozzá Mörk.

A norvég és a német válogatott világbajnoki döntője vasárnap 17.30-kor kezdődik Rotterdamban. Az olimpiai bajnok és Eb-címvédő Norvégia világbajnokságokon hetedszer csap össze Németországgal, az eddigi hat találkozó mindegyikét a skandináv csapat nyerte. 

Női kézilabda-vb, vasárnapi helyosztók (Rotterdam):

  • a 3. helyért: Franciaország–Hollandia 14.30
  • döntő: Németország–Norvégia 17.30

