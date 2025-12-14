A történelmi győzelemre készülő norvégoknak saját magukat kellett figyelmeztetni

Habár az elmúlt 25 évben többször is előfordult, hogy egy csapat vereség nélkül nyerje meg a női kézilabda-világbajnokságot – az oroszoknak 2001-ben és 2005-ben, a franciáknak pedig a legutóbbi, 2023-as tornán jött össze ez a bravúr –, olyan domináns teljesítménnyel senkinek sem sikerült, mint a norvégok tehetik meg a mostani viadalon.
Norvégia rekorder lehet a női kézilabda-vb-ken
A németek elleni finálét megelőzően Norvégia mind a nyolc összecsapását legalább kilenc góllal nyerte meg, hétszer két számjegyű volt a különbség, az átlag pedig ezen mutató tekintetében 15,75 gól, ami döbbenetes fölényt mutat a többiekhez képest.
– Sokat jelent, hogy ismét bejutottunk egy döntőbe. Ezért jöttünk ide, hogy mindig a csúcson legyünk, és amíg a csapat ilyen jó, nem is szeretnénk megállni. Vannak új játékosok, akik szintén éhesek a trófeákra, és megvan a tapasztalat is, azt pedig már megmutattuk, mennyire jó csapatunk van – mondta a 2016 és 2019 között a Győri Audi ETO-ban szereplő Nora Mörk.
A skandinávokat 1994 óta mindössze három szövetségi kapitány – Marit Breivik, Thorir Hergeirsson és Ole Gustav Gjekstad – irányította, utóbbi idén vette át a nemzeti együttest, és ez az első nagyobb tornája, így rögtön sikerrel debütálhat. Sikerrel, amiből jócskán kijutott az 1998-as első nemzetközi diadal, az Európa-bajnokság megnyerése óta. Az elmúlt 27 évben 27 érmet nyertek a norvégok, közte három olimpiai arany, valamint négy világbajnoki és rekordot jelentő tíz Európa-bajnoki elsőség is összejött. Amennyiben a németek elleni finálét is megnyerik, a norvégok egyedüli rekorderek lesznek a vb-címek tekintetében, maguk mögé utasítva a szintén négy aranyéremmel rendelkező oroszokat.
Elképesztően jól védekezünk ezen a vb-n, de nem szabad visszavennünk a németek ellen sem. Alázatosnak kell maradnunk, a saját játékunkkal foglalkozni, meglátjuk, ez mire lesz elég
A norvégok jól pótolták a kiesőket
Érdemes kiemelni, a norvégok úgy emelkednek ki ilyen szinten, hogy akadnak hiányzók, és ez bármely más csapatot minden bizonnyal kisiklatott volna. A 2021-es vb legjobbja, a 2018 óta a Győr kötelékébe tartozó Kari Brattset Dale várandósság miatt nem lehet ott, az ikertestvérpár, Silje és Sanna Solberg szintén hiányzik, míg Stine Bredal Oftedal vagy Camilla Herrem már befejezte a válogatott karrierjét (előbbi vissza is vonult). Norvégia azonban nem esett össze, olyan új játékosok robbantak be, mint Eli Marie Raasok, Anniken Wollik, Emilie Hovden, Maren Aardahl és Vilde Ingstad.
