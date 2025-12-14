kézilabdaHenny Reistadnorvég női kézilabda-válogatottnői kézilabda vbBukovszky Annanémet női kézilabda-válogatottKatrine Lundevb-döntő

A magyar kapus teljesítménye árnyékolja be Katrine Lunde vb-szereplését

Vasárnap lezárul a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság. A francia–holland bronzmérkőzés után a német–norvég döntőre kerül sor, utóbbi végén a skandináv együttes egyszerre birtokolhatja mindhárom nagy címet. A két összecsapás a gólkirály és a leghatékonyabb kapus sorsát is eldönti a női kézilabda-vb-n: jelenleg egy kubai játékosnak van a legtöbb gólja, miközben Katrine Lunde előtt Bukovszky Anna vezet egy másik listán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 6:28
Katrine Lunde a norvég válogatott egyik kulcsembere azzal, hogy majdnem ötven százalékos hatékonysággal véd a vb-n (Fotó: AFP/John Thys)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német válogatott 1993 után másodszor jutott be a női kézilabda-vb döntőjébe, miközben Norvégia négy megnyert és öt elveszített finálé után tizedik alkalommal készül a torna utolsó mérkőzésére. Bár a társházigazda Németország a címvédő Franciaországot is búcsúztatta, az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó csapatok közül mégis a skandináv együttes a vasárnapi döntő esélyese, pláne mert eddig mind a nyolc összecsapását legalább kilencgólos különbséggel nyerte meg. A norvégok két kulcsembere Henny Reistad és Katrine Lunde – előbbi gólkirály, utóbbi pedig a torna egyik legjobb kapusa is lehet.

Bukovszky Anna Katrine Lunde előtt zárhat, ő lehet a női kézilabda-vb leghatékonyabb kapusa
Bukovszky Anna Katrine Lunde előtt zárhat, ő lehet a női kézilabda-vb leghatékonyabb kapusa (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Katrine Lunde harmadik világbajnoki címe lehetne

A 45 éves Lunde 146 lövésből 72-t kivédett, ami 49 százalékos teljesítményt jelent – nem csoda, hogy bár előzetesen biztosnak vélte a vb-t követő visszavonulását a válogatottól, most úgy döntött, inkább még gondolkodik rajta. A norvég válogatott kapusa nem töltött a pályán annyi játékpercet, hogy övé legyen az eddigi legtöbb védés, és a hatékonyságot illetően sem ő a legjobb, utóbbi mutatóban ugyanis honfitársa, June Krogh (9/17, 53 százalék) mellett 

a rangsort vezető Bukovszky Anna (9/16, 56 százalék) is előtte áll. 

A hetedik helyezett magyar válogatottban az esztergomi kapus Irán ellen teljesített olyan jól, hogy alighanem ő lesz a világbajnokság leghatékonyabb hálóőre.

Norvég, német vagy kubai lesz a gólkirály?

Ami a góllövőlistát illeti, ott a legutóbbi két év legjobb női kézilabdázójának megválasztott Reistad végez majd az élen, noha egyelőre négy találat a lemaradása az éllovas Lorena Téllez mögött. 

A kubai jobbszélső úgy jutott el 54 gólig, hogy miután csapata kiesett a csoportkörből, az Elnök Kupáért vívott rájátszásban sorrendben 10, 11, 14 és 7 gólt dobott a végül 30. helyezett válogatottban.

Az elmúlt napokban betegséggel is küzdő Reistadnak tehát öt gólra van szüksége a németek ellen Téllez megelőzéséhez, de a német Antje Döll is csupán két találatra van a norvégok klasszisától.

Az olimpiai bajnok és Eb-címvédő Norvégia világbajnokságokon hetedszer csap össze Németországgal, az eddigi hat találkozó mindegyikét a skandináv csapat nyerte.

Női kézilabda-vb, vasárnapi helyosztók (Rotterdam):

  • a 3. helyért: Franciaország–Hollandia 14.30
  • döntő: Németország–Norvégia 17.30

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu