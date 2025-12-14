A magyar kapus teljesítménye árnyékolja be Katrine Lunde vb-szereplését

A német válogatott 1993 után másodszor jutott be a női kézilabda-vb döntőjébe, miközben Norvégia négy megnyert és öt elveszített finálé után tizedik alkalommal készül a torna utolsó mérkőzésére. Bár a társházigazda Németország a címvédő Franciaországot is búcsúztatta, az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó csapatok közül mégis a skandináv együttes a vasárnapi döntő esélyese, pláne mert eddig mind a nyolc összecsapását legalább kilencgólos különbséggel nyerte meg. A norvégok két kulcsembere Henny Reistad és Katrine Lunde – előbbi gólkirály, utóbbi pedig a torna egyik legjobb kapusa is lehet.

Bukovszky Anna Katrine Lunde előtt zárhat, ő lehet a női kézilabda-vb leghatékonyabb kapusa (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Katrine Lunde harmadik világbajnoki címe lehetne

A 45 éves Lunde 146 lövésből 72-t kivédett, ami 49 százalékos teljesítményt jelent – nem csoda, hogy bár előzetesen biztosnak vélte a vb-t követő visszavonulását a válogatottól, most úgy döntött, inkább még gondolkodik rajta. A norvég válogatott kapusa nem töltött a pályán annyi játékpercet, hogy övé legyen az eddigi legtöbb védés, és a hatékonyságot illetően sem ő a legjobb, utóbbi mutatóban ugyanis honfitársa, June Krogh (9/17, 53 százalék) mellett

a rangsort vezető Bukovszky Anna (9/16, 56 százalék) is előtte áll.

A hetedik helyezett magyar válogatottban az esztergomi kapus Irán ellen teljesített olyan jól, hogy alighanem ő lesz a világbajnokság leghatékonyabb hálóőre.

Norvég, német vagy kubai lesz a gólkirály?

Ami a góllövőlistát illeti, ott a legutóbbi két év legjobb női kézilabdázójának megválasztott Reistad végez majd az élen, noha egyelőre négy találat a lemaradása az éllovas Lorena Téllez mögött.

A kubai jobbszélső úgy jutott el 54 gólig, hogy miután csapata kiesett a csoportkörből, az Elnök Kupáért vívott rájátszásban sorrendben 10, 11, 14 és 7 gólt dobott a végül 30. helyezett válogatottban.

Az elmúlt napokban betegséggel is küzdő Reistadnak tehát öt gólra van szüksége a németek ellen Téllez megelőzéséhez, de a német Antje Döll is csupán két találatra van a norvégok klasszisától.

Az olimpiai bajnok és Eb-címvédő Norvégia világbajnokságokon hetedszer csap össze Németországgal, az eddigi hat találkozó mindegyikét a skandináv csapat nyerte.