Első alkalommal adták át a Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díjat

A Moha Emlékalapítvány Szörényi Szabolcs emlékére jött létre azzal a céllal, hogy évről évre lehetőséget adjon a 18 év alatti fiatalokból álló zenekaroknak bemutatkozásra és szakmai elismerésre. Az elismerést Szörényi Levente és Bródy János nyújtotta át a fiatalokból álló zenekarnak.

A Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díj nyertese idén a Street Sixteen zenekar lett (Forrás: Facebook)

Az Illés együttes tagjaként Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, a Fonográf együttesben is játszott basszusgitáros tavaly novemberben, életének 81. évében hunyt el.