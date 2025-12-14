Rendkívüli

Első alkalommal adták át a Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díjat

szörényi leventebródy jánosillés klubszörényi szabolcsstreet sixteen

Első alkalommal adták át a Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díjat

Első alkalommal adta át a Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díjat a Moha Emlékalapítvány szombaton este Budapesten, az Illés Klub rendezvényén. A díjat és az ezzel járó egymillió forintot a Street Sixteen zenekar kapta.

Forrás: MTI2025. 12. 14. 10:09
Szörényi Szabolcs és Szörényi Levente Forrás: Wikipédia
A Moha Emlékalapítvány Szörényi Szabolcs emlékére jött létre azzal a céllal, hogy évről évre lehetőséget adjon a 18 év alatti fiatalokból álló zenekaroknak bemutatkozásra és szakmai elismerésre. Az elismerést Szörényi Levente és Bródy János nyújtotta át a fiatalokból álló zenekarnak.

Szörényi
A Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díj nyertese idén a Street Sixteen zenekar lett (Forrás: Facebook)

Az Illés együttes tagjaként Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, a Fonográf együttesben is játszott basszusgitáros tavaly novemberben, életének 81. évében hunyt el.

Az idei elismerést az indokolta, hogy Street Sixteen zenekar idén januárban két Illés-dallal fellépett a Tisztelgés – Illés 60 című koncerten a Papp László Budapest Sportarénában. 

Az alapítvány pályázatára jövőre olyan formációk jelentkezhettek, amelyek elkészítették és beküldték három Illés-dal feldolgozását. 

A beérkezett produkciók értékelésében és a győztes zenekar kiválasztásában döntőbizottság vesz részt, ennek tagja Szörényi Levente, Bródy János és Novák Péter. A szakmai zsűri döntését az Illés Klub tagjai, valamint a közönség szavazatai is kiegészítik, így a díj odaítélése közösségi és szakmai összefogás eredményeként születik meg.

Az idei győztes zenekar, a Street Sixteen kiemelkedő zenei teljesítményével és az Illés-dalok friss, mégis hiteles megszólaltatásával érdemelte ki az elismerést. Az eseménynek a Fővárosi Művelődési Ház adott otthont.

 

