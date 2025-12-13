sydney sweeneyhollywoodamanda seyfriedvanity fair

Hazugságvizsgálónak vetették alá Sydney Sweeney-t és Amanda Seyfriedet: a színésznők meglehetősen kényes kérdésekre válaszoltak

Sydney Sweeney és Amanda Seyfried, akik a közelgő The Housemaid – A téboly otthona című thrillerben szerepelnek együtt, a Vanity Fair hazugságvizsgálaton alapuló interjúsorozatában beszéltek az irányukba megmutatkozó gyűlölethullámokról, a sztárok maximalizmusáról, illetve a neten terjedő pletykákról is.

2025. 12. 13. 19:00
Amanda Seyfried és Sydney Sweeney Forrás: Variety
A két generációt képviselő hollywoodi sztár, Sydney Sweeney (Eufória) és Amanda Seyfried (Mamma Mia!) a The Housemaid – A téboly otthona című filmjük promóciója kapcsán vettek részt egy, az őszinteséget vizsgáló, poligráffal támogatott interjúban, amelyben Seyfried a legégetőbb és legkellemetlenebb online pletykákra is rákérdezett Sydney Sweeney-nél.

Sydney Sweeney és Amanda Seyfried közös filmje A téboly otthona hamarosan érkezik a mozikba

A beszélgetés központi témája a közösségi média, különösen a TikTok ellentmondásos szerepe volt. Amikor Sweeney a platformon rá irányuló gyűlölet mennyiségére utalt, Seyfried élesen bírálta az alkalmazást:

Ó, a fenébe a TikTokkal! Ez a legtoxikusabb dolog. Én személy szerint nem használom. Káoszt okoz.

Sweeney, aki a beszélgetés során elmondta, hogy privát TikTok-profilján a történelemmel és kézművességgel kapcsolatos tartalmakat néz, megerősítette a gyűlölet mennyiségét a nyilvános profilján

A Sydney Sweeney külseje körüli kérdések és pletykák

Az interjú egy másik szakasza a női színészeket érintő, ismétlődő és intim pletykákra fókuszált. Seyfried feltette a kérdést Sweeney-nek, ami a legnagyobb mértékben foglalkoztatja a közvéleményt:

Mindenkit foglalkoztat egy kérdés: a melleid valódiak?

Sweeney a kérdésre határozottan válaszolt: 

Igen. Soha semmilyen beavatkozást nem végeztettem.

A hazugságvizsgáló igazolta a válasz hitelességét. Sweeney hozzátette, hogy tűfóbiás, és célja, hogy „méltósággal öregedjen meg”.

Az interjú egy könnyed, mégis beszédes pillanata Sweeney rendkívül magas energiaszintjére és munkabírására vonatkozott. Seyfried viccesen felhozta azt a korábbi kijelentését, miszerint Sweeney mindössze két óra alvással is képes működni, és megkérdezte: 

Őszintén: jobbnak gondolod magad nálunk?

Sweeney nevetve tagadta, de a poligráf utalt rá, hogy a tagadás nem volt teljesen őszinte. Bár ez viccnek szánt kérdés volt, jól mutatja, hogy Hollywoodban a maximalizmus és a kitűnni vágyás a sztárok számára a mindennapi életük része.

A The Housemaid című film, amelyben Sydney Sweeney és Amanda Seyfried együtt szerepelnek, hamarosan debütál a mozikban. Az interjú teljes egészében megtekinthető a Vanity Fair YouTube-csatornáján:

 

