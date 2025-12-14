Támadás alatt az orosz energiaszektor és az árnyékflotta + videó

December 13-án késő este újabb, Ukrajnához köthető dróntámadások érték az orosz ellenőrzés alatt álló térségeket, valamint az orosz hátország több pontját. Ukrán forrásokra hivatkozó beszámolók szerint célkeresztbe kerültek a megszállt Krím félszigeten található energetikai létesítmények, köztük egy Szimferopol környéki olajraktár, valamint Oroszország különböző régióiban működő ipari objektumok, írja az Origo.

Ukrán drónok csapást mértek több oroszországi célpontra

Telegram-csatornák állítása szerint a Krím légterében egyszerre nagyszámú pilóta nélküli repülőeszköz jelent meg. A Crimean Wind szerint az orosz hatóságok 41 drón észleléséről számoltak be, miközben robbanások rázták meg a szimferopoli olajtároló környékét.

Jelentések érkeztek arról is, hogy támadás érte a Volgográd megyében található olajraktárat,

valamint a szmolenszki erőművet, ám a károk mértékéről és az esetleges üzemzavarokról egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.