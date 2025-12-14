Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Támadás alatt az orosz energiaszektor és az árnyékflotta + videó

Ukrajna katonai és gazdasági eszközökkel fokozza a nyomást Oroszországon: dróncsapások érték az orosz hátország és a megszállt Krím energetikai objektumait, miközben Kijev újabb szankciós listát léptetett életbe, amely közel hétszáz, az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó hajót érint. Az ukrán vezetés nyíltan az energiaszektor megbénítását tekinti céljának, abban bízva, hogy ezzel csökkentheti Moszkva háborús mozgásterét és bevételeit.

Sebők Barbara
2025. 12. 14. 10:25
Ukrajna katonai és gazdasági eszközökkel fokozza a nyomást Oroszországon Forrás: AFP
December 13-án késő este újabb, Ukrajnához köthető dróntámadások érték az orosz ellenőrzés alatt álló térségeket, valamint az orosz hátország több pontját. Ukrán forrásokra hivatkozó beszámolók szerint célkeresztbe kerültek a megszállt Krím félszigeten található energetikai létesítmények, köztük egy Szimferopol környéki olajraktár, valamint Oroszország különböző régióiban működő ipari objektumok, írja az Origo.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Fotó: AFP

Ukrán drónok csapást mértek több oroszországi célpontra

Telegram-csatornák állítása szerint a Krím légterében egyszerre nagyszámú pilóta nélküli repülőeszköz jelent meg. A Crimean Wind szerint az orosz hatóságok 41 drón észleléséről számoltak be, miközben robbanások rázták meg a szimferopoli olajtároló környékét. 

Jelentések érkeztek arról is, hogy támadás érte a Volgográd megyében található olajraktárat, 

valamint a szmolenszki erőművet, ám a károk mértékéről és az esetleges üzemzavarokról egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.

A támadások nem álltak meg az energiaszektornál: az oroszországi Novgorod térségében működő Akron vegyi üzemet is dróncsapás érte. 

Ukránbarát források állítása szerint az ipari létesítmény területén a becsapódást követően sűrű füst gomolygott. A történtekről elsősorban Telegram-csatornák számoltak be, míg az orosz hatóságok hivatalos részleteket nem közöltek sem a keletkezett károkról, sem az üzem működését érintő esetleges fennakadásokról, ami tovább növeli az információs bizonytalanságot az incidens körül. Ukrajna az utóbbi időszakban tudatosan az orosz energiaszektort vette célba, egyre gyakoribb dróntámadásokkal próbálva megzavarni az olaj- és gázipari létesítmények működését. 

Kijev narratívája szerint az orosz energiaipar a háborús kiadások egyik fő finanszírozási forrása, ezért az ottani infrastruktúrát katonai célpontként kezeli. 

A katonai akciókat gazdasági eszközökkel is kiegészítik, amelyek célja Oroszország bevételeinek további szűkítése. Ennek jegyében 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 13-án bejelentette: életbe léptek azok a szankciók, amelyek csaknem hétszáz, az úgynevezett orosz árnyékflottához sorolt hajót érintenek. 

Ezeket a tengeri egységeket elsősorban kőolaj és egyéb energiahordozók szállítására használják, így meghatározó szerepet töltenek be Moszkva háborús kasszájának feltöltésében, írja a Kyiv Independent.

Az ukrán államfő bővebben is nyilatkozott a szankciók alá vont hajókról

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna partnereivel együtt tovább dolgozik azon, hogy ne csak a hajókat, hanem a mögöttük álló vállalatokat és az orosz energiaexport teljes logisztikai hálózatát is ellehetetlenítse. Az ukrán vezetés szerint Oroszországra csak akkor gyakorolható érdemi nyomás, ha a diplomáciai lépések és a gazdasági szankciók összehangoltan szolgálják a háború lezárását.

Borítókép: Füst száll fel egy ipari létesítményből – Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

