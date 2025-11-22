Szentkirályi AlexandraFideszelnök

Szentkirályi Alexandráék padot festettek a balos önkormányzat helyett

Szentkirályi Alexandra Gyepes András képviselőnek segített be a munkában Óbudán, aki a padfestéstől a bozótvágásig már több olyan feladatot magára vállalt, amit a kerületnek kellett volna megoldania. A politikusok abban bíznak, hogy példájuk másokra is hatással lesz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 19:33
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Na, hát tulajdonképpen ennyire egyszerű lenne, ha az önkormányzat tenné a dolgát – fogalmazott Facebook-videója elején Szentkirályi Alexandra, miután befestettek egy padot Óbudán.

A budapesti Fidesz elnöke kifejtette, Gyepes András képviselőnek segítettek be a munkában. A képviselő most éppen a padokat újította fel az önkormányzat helyett, de tett már rendbe zöldfelületet, vitt el fölösleges lomokat, vágta a bozótot. Mindezt azért, mert Óbudán a kerületi önkormányzat annyira jó gazdája a kerületnek, mint a fővárosi önkormányzat Budapestnek. A politikusok remélik, hogy példájuk ragadós lesz.

Budapest az otthonunk, a világ legcsodálatosabb városa. Ezért is fáj annyira nézni, ahogy a főváros vezetése ennyire hanyagul bánik vele

– írta a videó fölé Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.