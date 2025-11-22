Szentkirályi Alexandráék padot festettek a balos önkormányzat helyett

– Na, hát tulajdonképpen ennyire egyszerű lenne, ha az önkormányzat tenné a dolgát – fogalmazott Facebook-videója elején Szentkirályi Alexandra, miután befestettek egy padot Óbudán.

A budapesti Fidesz elnöke kifejtette, Gyepes András képviselőnek segítettek be a munkában. A képviselő most éppen a padokat újította fel az önkormányzat helyett, de tett már rendbe zöldfelületet, vitt el fölösleges lomokat, vágta a bozótot. Mindezt azért, mert Óbudán a kerületi önkormányzat annyira jó gazdája a kerületnek, mint a fővárosi önkormányzat Budapestnek. A politikusok remélik, hogy példájuk ragadós lesz.

Budapest az otthonunk, a világ legcsodálatosabb városa. Ezért is fáj annyira nézni, ahogy a főváros vezetése ennyire hanyagul bánik vele

– írta a videó fölé Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)