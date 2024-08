Az öt legjobb Robin Williams-film – Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van + videó

A szigorú, de szerethető Mrs. Doubtfire hamar a gyerekek kedvencévé válik, miközben Daniel igyekszik fenntartani kettős életét. Komikus jelenetek egész sora alakul ki abból az extrém helyzetből, hogy férfiként női szerepbe bújik Williams. Sokan a legendás Aranyoskám (Tootsie) című filmbeli Dustin Hoffman alakítással hozzák párhuzamba Williams játékát, ami teljesen jogos, hiszen legalább olyan parádésan hozta a női karaktert, mint Hoffmann.

Szereplőkről

A Mrs. Doubtfire szereplőgárdája tehetséges színészekből állt, akik mindegyike hozzájárult a film sikeréhez. A későbbi James Bond, Pierce Brosnan is feltűnt a moziban.

Robin Williams mint Daniel Hillard / Mrs. Doubtfire - Egy tehetséges, de kissé felelőtlen és gyerekes férfi, aki válása után mindent megtesz, hogy továbbra is részt vehessen gyermekeinek életében. Robin Williams elképesztő komikus tehetségének köszönhetően a karakter egyszerre vicces és megható. Mrs. Euphegenia Doubtfire - Daniel női alteregója, egy szigorú, de szeretetteljes idősebb skót hölgy. Ezt a karaktert használja fel arra, hogy házvezetőnőként visszakerüljön családja életébe.

- Egy tehetséges, de kissé felelőtlen és gyerekes férfi, aki válása után mindent megtesz, hogy továbbra is részt vehessen gyermekeinek életében. Robin Williams elképesztő komikus tehetségének köszönhetően a karakter egyszerre vicces és megható. Mrs. Euphegenia Doubtfire - Daniel női alteregója, egy szigorú, de szeretetteljes idősebb skót hölgy. Ezt a karaktert használja fel arra, hogy házvezetőnőként visszakerüljön családja életébe. Sally Field mint Miranda Hillard - Daniel volt felesége, egy sikeres, de stresszes karrierista nő, aki úgy érzi, hogy Daniel túl felelőtlen ahhoz, hogy megbízható társa legyen a gyereknevelésben. Miranda karaktere erős és céltudatos, de a történet során fokozatosan felismeri a volt férje szeretetét a gyermekeik iránt.

Daniel volt felesége, egy sikeres, de stresszes karrierista nő, aki úgy érzi, hogy Daniel túl felelőtlen ahhoz, hogy megbízható társa legyen a gyereknevelésben. Miranda karaktere erős és céltudatos, de a történet során fokozatosan felismeri a volt férje szeretetét a gyermekeik iránt. Pierce Brosnan mint Stu Dunmeyer -Miranda új barátja, egy vonzó és gazdag üzletember, aki kedves és törődő, de Daniel szemében ő az "ellenfél". Brosnan karaktere sármját és eleganciáját hozza, ami feszültséget teremt közte és Daniel között.

A film ikonikus jelenete

A szereplők, különösen Robin Williams, a filmben ikonikus jeleneteket hoztak létre, például a "forró pite" jelenetet, ahol Mrs. Doubtfire arca egy pitekrémbe kerül, vagy amikor a karakter a konyhában tüzet okoz. Ezek a jelenetek máig emlékezetesek a filmtörténelemben. Robin Williams híres volt arról, hogy gyakran improvizált a forgatások során, és a Mrs. Doubtfire sem volt kivétel. Számos ikonikus jelenet született úgy, hogy Williams spontán kitalált valamit. Például a híres "forró pite" jelenet teljes mértékben improvizált volt. A stábnak gyakran nehézségei voltak, hogy ne nevesse el magát a forgatás alatt.

Érdekességek

Mrs. Doubtfire jellegzetes arca egy részletesen kidolgozott maszk segítségével készült, amit a híres sminkmester, Greg Cannom tervezett. Több mint 40 különböző változatot készítettek, mire megtalálták a végleges kinézetet. A film sminkes csapata Oscar-díjat nyert munkájukért. A filmben használt Hillard család otthona valódi helyszín, a ház San Francisco egyik ikonikus épülete. A Pacific Heights környékén található, és a film rajongói a mai napig ellátogatnak ide, hogy megnézzék. A ház azóta is turista látványosságnak számít. Pierce Brosnan, aki Stu Dunmeyer szerepét játszotta, elmondta, hogy Robin Williams folyamatosan megtréfálta őt a forgatáson. Egy jelenetben, ahol Williams egy szőlőt dobott a levegőbe és elkapta a szájával, Brosnan annyira megdöbbent, hogy alig bírta folytatni a jelenetet.

Összegzés

Az Mrs. Douptfire humoros és megható története bemutatja, milyen messzire képes elmenni egy szerető apa, hogy együtt lehessen családjával. Chris Columbus rendezésében ez a szívmelengető vígjáték egyszerre nevetteti meg a nézőt és szól a családi kötelékek erejéről. Bár a film egy vígjáték, komoly témát is érint: a válást és annak hatását a gyerekekre. Ez a téma akkoriban viszonylag ritka volt a családi filmekben, és sok néző számára érzelmi támogatást nyújtott, hiszen őszintén mutatta be a válás utáni nehézségeket és a szülői szeretet fontosságát.A Mrs. Doubtfire nemcsak egy szórakoztató film, hanem mélyebb üzenetet is hordoz, ezért egy igazán különleges alkotás.

Borítókép: Mrs. Euphegenia Doubtfire (Robin Williams)