Az öt legjobb Dustin Hoffman-film – Aranyoskám + videó

A Dustin Hoffman filmjeit bemutató sorozatunkban ezen a héten már az aranynérmes mozival érkezünk. Az ötödik helyet a híres Watergate-botrány eseményeit feldolgozó, Az elnök emberei című politikai krimi szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás pedig egy igazi klasszikus lett, a Diploma előtt (The Graduate) című mozi. A harmadik, immár dobogós helyre pedig a Maraton életre-halálra (Marathon Man) című fordulatos nácivadász thriller ért fel. A második helyet a Dustin Hoffman számára Oscar díjat hozó Kramer kontra Kramer című világhírű dráma szerezte meg. Az első helyre egy nagy klasszikus került, az Aranyoskám (Tootsie). Az kétélű dolog, ha egy férfi színész, női szerepet vállal. Lehet belőle hatalmas siker, de a bukás is benne van a pakliban. A filmtörténetből három remekül sikerült példa ennek a nehéz feladatnak a megvalósítására, a Van, aki forrón szereti (Some Like It Hot, 1959), ahol Tony Curtis és Jack Lemmon parádésan alakították a női szerepüket, a zseniális Robin Williams által híressé vált Mrs. Douptfire – Apa csak egy van (Mrs. Douptfire, 1993) és természetesen az Aranyoskám, Dustin Hoffmannal. Ez azért nehéz feladat, mert akkor jó egy ilyen jellegű alakítás, ha hiteles és semmiképpen nem paródia. Az említett mozikban a férfi színészek meg tudták ezt valósítani maradéktalanul, ezért is emlékszünk jó szívvel ezekre az alkotásokra.

1. Aranyoskám (1982)

A filmet az a Sydney Pollack rendezte, aki olyan nagyszerű filmeket készített, mint A lovakat lelövik, ugye? (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969 ), A Keselyű három napja (Three Days of the Condor, 1975), a Távol Afrikától (Out of Africa, 1985) vagy éppen A cég (The Firm, 1993). Az Aranyoskám mind a kasszáknál, mind pedig a szakmánál sikert sikerre halmozott. A tíz Oscar-jelöléséből hármat be is húzott: a legjobb női főszereplő Jessica Lange lett, a legjobb operatőri munka elismerését Owen Rizman kapta és a legjobb hang díját is elhozta a film. 1998-ban az Amerikai Nemzeti Filmregiszter „kulturális értékei miatt” megőrzésre érdemesnek választotta be. 2000-ben az Amerikai Filmintézet az Aranyoskámot a „minden idők második legviccesebb filmje” címmel jutalmazta.