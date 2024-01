Az öt legjobb Dustin Hoffman-film – Diploma előtt + videó

A Dustin Hoffman filmjeit bemutató sorozatunk a múlt héten indult. Az ötödik helyet Az elnök emberei című politikai krimi szerezte meg, amely a híres Watergate-botrány eseményeit dolgozta fel. Ezen a héten már a negyedik helyezett alkotással érkezünk, ami egy igazi klasszikus, az amerikai filmtörténet egyik mérföldköve, a Diploma előtt (The Graduate) című film. 1967. december 21-én került a mozikba, kereskedelmileg sikert aratott 104,9 millió dolláros bevétellel, 1967 legnagyobb bevételt hozó filmje lett világszerte. Illetve ezzel az eredménnyel minden idők 23. legnagyobb bevételt hozó mozija lett Észak-Amerikában. A kritika is nagyon szerette, hiszen a 40. Oscar-díjátadón hét jelölést kapott, köztük a legjobb filmnek járó díjat és a legjobb rendezés díját el is hódította.

4. Diploma előtt (1967)

A filmet Mike Nichols rendezte, aki számos színházi munkája mellett olyan nagyszerű filmeket rendezett, mint a Nem félünk a farkastól (Who’s Afraid of Virginia Woolf?, 1966); A 22-es csapdája (Catch-22, 1970); A dolgozó lány (Working Girl, 1988); a Képeslapok a szakadékból (Postcards from the Edge, 1990); a Csak egy lövés (Regarding Henry, 1991); a Farkas (Wolf, 1994) vagy éppen a Charlie Wilson háborúja (Charlie Wilson’s War, 2007). A forgatókönyvet Buck Henry és Calder Willingham írta, Charles Webb 1963-as A nagykorú című regénye alapján.

Fotó: Mafab.hu

A történet

A szégyenlős és visszahúzódó Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) most fejezte be az egyetemet, és készen áll, hogy beteljesítse szülei akaratát: találjon magának egy jól fizető állást, keressen magának egy feleséget és teremtse újra szülei unalmas életét. Valószínűleg így is tenne, ha a szülei barátainál tett látogatás során a csinos Elaine (Katharine Ross) édesanyja, a középkorú Mrs. Robinson (Anne Bancroft) el nem csábítaná a kisfiús Ben-t. Miközben viszonyt kezd Mrs. Robinsonnal, Ben lassan rádöbben, hogy szerelmes Elaine-be, aki viszont San Franciscóba megy tanulni. Mire Ben végre döntésre jut és rászánja magát, hogy elvegye feleségül a lányt, Elaine már másnak mond igent – olvasható a film hivatalos leírásában.

Fotó: Mafab.hu

Ez az alapkonfliktus, ami köré épül a mozi. Az ikonikus alkotás a 60-as évek Amerikájában játszódik, és számos társadalmi témát érint, beleértve a generációs konfliktusokat, a felnőtté válás folyamatát és a társadalmi elvárásokkal való szembefordulást. Hoffmannak ez volt a pályája egyik első főszerepe, és a karakter, Benjamin Braddock alakítása kiválóan bemutatta a fiatal generáció szorongásait és érzéseit. Hoffman teljesítménye nagyban hozzájárult a film hatalmas sikeréhez. A női főszereplők is nagyszerűen játszanak. Különösen zseniális Anne Bancroft Mrs. Robinsonként. A rendező, Mike Nichols, formabontó filmet akart készíteni. 1966. márciusában adott interjúban felnőttfilmnek nevezte a Diploma előttöt, amiért az egy egyetemista korú fiú és egy negyvenes nő afférjáról szól. Bár a mai értelemben vett szexjelenet nincs a filmben, az addig megszokott ábrázolástól eltérően többet mutat meg, mint a kor többi mozija. Valószínűleg ez is hozzájárult a későbbi legendává váláshoz.

A film zenéje

A Simon & Garfunkel által előadott dalok, például a Mrs. Robinson és a The Sound of Silence, meghatározóvá váltak a filmben. Ezek a dalok ott vannak a filmtörténet legismertebb filmzenéi között. Mind a mai napig slágerek a filmnek köszönhetően, de sokan főként a fiatalabb korosztályból nem is kötik össze a filmmel őket.

Érdekességek

A film legellentmondásosabb és egyben legizgalmasabb szereplője a házaságtörő csábító, Mrs. Robinson, azaz Anne Bancroft, a valóságban alig volt idősebb partnerénél: a kölyökképű Hoffman 29 évesen vállalta a 21 éves srác szerepét, Bancroft pedig 35 évesen játszotta el, hogy akár anyja lehetne - olvasható a Filmtett cikkében. Bancroft egyébként olyan jó nevű kollégáinak az orra elől halászta el a szerepet, mint Joan Crawford, Lauren Bacall, Angela Lansbury vagy éppen Audrey Hepburn. De Benjamin szerepéért is nagy volt a versengés, Robert Duvall, Warren Beatty, Harrison Ford, Gene Wilder, Steve McQueen, Anthony Perkins és még Jack Nicholson is képbe került.