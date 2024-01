Az öt legjobb Dustin Hoffman-film – Kramer kontra Kramer + videó

Idővonal: A Kramer kontra Kramer című filmet 1979-ben mutatták be, abban az évben, amikor az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság felvette a diplomáciai kapcsolatokat. Leonyid Brezsnyev és Jimmy Carter amerikai elnök Bécsben aláírta a SALT–2 megállapodást. Khomeini ajatollah, a legfőbb siíta vallási vezető visszatért Teheránba párizsi emigrációjából. Lezuhan az Air New Zealand 901-es járata az Antarktiszon, és a gépen utazó 302 ember életét vesztette. A csehszlovák hatóságok letartóztatták a Jogtalanul Üldözötteket Védelmező Bizottság (VONS) 15 tagját, közülük hat ellen pert indítottak és 2-5 éves szabadságvesztésre ítélték őket; köztük volt Václav Havel és Jirí Dienstbier is. Majd a csehszlovák hatóságok szintén letartóztatták – később eljárás nélkül szabadon engedték – Duray Miklóst mint VONS-szimpatizánst. Duray letartóztatását a következő hetekben számos magyar értelmiségi kihallgatása és házkutatások sora követte. (Wikipédia)