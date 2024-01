Az öt legjobb Dustin Hoffman-film – Maraton életre-halálra + videó

A Dustin Hoffman filmjeit bemutató sorozatunkban ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk. Az ötödik helyet a híres Watergate-botrány eseményeit feldolgozó, Az elnök emberei című politikai krimi szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás pedig egy igazi klasszikus lett, a Diploma előtt (The Graduate) című mozi. A harmadik, immár dobogós helyre pedig a Maraton életre-halálra (Marathon Man) című fordulatos nácivadász thriller ért fel. A film Golden Globe-díjat hozott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Lawrence Olivier-nek, aki valóban szenzációsan alakította az elvetemült Christian Szell náci orvost. Hogy milyen a színészsors, Olivier két évvel később már a Brazíliai fiúk (The Boys from Brazil) című filmben, a Simon Wiesenthal nácivadászról mintázott Ezra Liebermanként eredt a háborús bűnös Joseph Mengele nyomába, szintén felejthetetlen alakítást nyújtva.

Forrás: UIP-Duna Film

3. Maraton életre-halálra (1976)

A filmet John Schlesinger rendezte, aki olyan nagyszerű mozikat készített, mint az Éjféli cowboy (Midnight Cowboy, 1969); A Sólyom és a nepper (The Falcon and the Snowman, 1985) vagy éppen A második legjobb dolog (The Next Best Thing, 2000). A forgatókönyvet William Goldman írta, az azonos című, 1974-es regényéből, aminek készült 0 tizenkét évvel az első rész után – egy kevésbé ismert folytatása is Fivérek címmel. A filmet az Amerikai Egyesült Államokban 1976. október 8-án mutatták be a Paramount Pictures forgalmazásában. A Maraton életre-halálra öt Golden Globe-jelölést is kapott, ugyan ezekből mindössze Olivier vehetett át díjat, de kimondhatjuk, hogy a közönség mellett a szakma is elismerte az alkotást. A film zenéjét Michael Small szerezte, és a pazar hangszerelés különleges hangulatot teremt, még érdekesebbé teszi az alkotást.