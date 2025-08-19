A magyarok kedvenc rockoperájával most jótékony ügyet támogathat

Szörényi Levente és Bródy János legendás rockoperája, az István, a király ezúttal koncertként elevenedik meg a Gödöllői királyi kastély parkjában a Szent István-nap apropóján.

Az István, a király rockopera koncertváltozatában Feke Pált is hallhatjuk. Forrás: Gödöllői királyi kastély Facebook-oldala

Az István, a király rockopera koncertként elevenedik meg

Az ingyenes koncert monumentális látványvilággal és a legismertebb slágerekkel érkezik.

A produkció alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája szolgált, a különleges zenés élmény rendezője és producere Feke Pál, aki olyan sztárelőadókkal lép színpadra mint Dolhai Attila, Szomor György, Vágó Bernadett, Novák Péter, Serbán Attila, Malek Andrea és Herczeg Flóra.

A 80 perces, szünet nélküli koncertet országszerte már több mint kétszázezren tekintették meg.

A produkció azért is különleges, mert jótékony célt szolgál, adományokkal támogathatják a magyar nyelvű oktatást Gödöllő kárpátaljai testvérvárosában, Beregszászon.

A szervezők azt kérik, hogy akinek nincs lehetősége személyesen részt venni az eseményen, de szívesen támogatná a kárpátaljai Beregszászi járás magyar oktatását, azt a következő számlaszámon megteheti:

Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület

Számlaszám: 11713081-21241587

IBAN szám: HU24 11713081-21241587-00000000

A közlemény rovatba ezt írják: adomány, beregszászi oktatás

Az István, a király koncert főtámogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, fővédnöke Hankó Balázs miniszter.