István, a királyFeke PálGödöllői Királyi Kastélyrockoperakoncert

A magyarok kedvenc rockoperájával most jótékony ügyet támogathat

Augusztus 21-én 21 órától különleges zenei élményben lehet része azoknak, akik ellátogatnak a Gödöllői királyi kastély parkjába, ahol Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperájának keresztmetszetét mutatják be. A Feke Pál által rendezett koncertváltozatban neves előadókat hallhatunk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 16:55
Jelenet az István, a király rockopera koncertváltozatából Forrás: Gödöllői királyi kastély Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szörényi Levente és Bródy János legendás rockoperája, az István, a király ezúttal koncertként elevenedik meg a Gödöllői királyi kastély parkjában a Szent István-nap apropóján.

rockopera
Az István, a király rockopera koncertváltozatában Feke Pált is hallhatjuk. Forrás: Gödöllői királyi kastély Facebook-oldala

Az István, a király rockopera koncertként elevenedik meg

Az ingyenes koncert monumentális látványvilággal és a legismertebb slágerekkel érkezik.

A produkció alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája szolgált, a különleges zenés élmény rendezője és producere Feke Pál, aki olyan sztárelőadókkal lép színpadra mint Dolhai Attila, Szomor György, Vágó Bernadett, Novák Péter, Serbán Attila, Malek Andrea és Herczeg Flóra.

A 80 perces, szünet nélküli koncertet országszerte már több mint kétszázezren tekintették meg.

A produkció azért is különleges, mert jótékony célt szolgál, adományokkal támogathatják a magyar nyelvű oktatást Gödöllő kárpátaljai testvérvárosában, Beregszászon.

A szervezők azt kérik, hogy akinek nincs lehetősége személyesen részt venni az eseményen, de szívesen támogatná a kárpátaljai Beregszászi járás magyar oktatását, azt a következő számlaszámon megteheti:

Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület

Számlaszám: 11713081-21241587

IBAN szám: HU24 11713081-21241587-00000000

A közlemény rovatba ezt írják: adomány, beregszászi oktatás

Az István, a király koncert főtámogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, fővédnöke Hankó Balázs miniszter.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFehér Ház

A Fehér Házban

Bayer Zsolt avatarja

A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu