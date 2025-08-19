A brutális amerikai sorozatgyilkos bűntársa most megvallja tetteit

Kevés olyan név van az amerikai bűnügyi krónikákban, amely annyira ellentmondásos érzelmeket vált ki, mint Elmer Wayne Henley-é. A férfi, aki tinédzserként keveredett bele az Egyesült Államok egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosságába, évtizedek óta rács mögött ül. Történetéből, amely egyszerre a manipuláció, a túlélés és a bűn legsötétebb mélységeinek lenyomata, A sorozatgyilkos tanítványa (The Serial Killer’s Apprentice) címmel forgattak dokumentumfilmet, amely már megtekinthető az HBO Max kínálatában.

Candy Man, a hírhedt amerikai sorozatgyilkos bűntársa, Elmer Wayne Henley most először beszél részletesen arról, hogyan sodródott bele a gyilkosságok sorozatába Fotó: Getty Images

Az amerikai sorozatgyilkos bűntársa öt évtized után vallott

A dokumentumfilmből kiderül, hogy Henley mindössze tizenöt éves volt, amikor Corll a bizalmába férkőzött. Candy Man – becenevét egykori édességboltjáról és arról kapta, hogy rendszeresen osztogatott cukorkát a környék gyerekeinek – 1970 és 1973 között valójában fiatal fiúk tucatjait csalta csapdába, akiket aztán megkínzott és meggyilkolt.

1973 augusztusában azonban a gyilkosságsorozat drámai fordulatot vett. Egy vita során Henley fegyvert fogott és lelőtte Candy Mant, véget vetve ezzel a mészárlásnak.

A rendőrség ezután döbbenten tárta fel az igazságot: legalább huszonnyolc áldozat, titkos sírok, és egy soha nem látott brutalitás, ami az Egyesült Államok egyik legsokkolóbb sorozatgyilkossági ügye lett.

A dokumentumfilmben Henley kendőzetlenül mesél arról, hogyan hitette el vele Candy Man, hogy a „felcsábított” fiúk Kaliforniába kerülnek, ahol gazdag családoknál dolgoznak majd. A valóság azonban sokkal sötétebb volt. Amikor Henley rájött, mi történik valójában, már késő volt: addigra maga is részesévé vált a borzalmaknak.

Henley-t 1974-ben bíróság elé állították, ahol hat gyilkosságért ítélték életfogytiglan börtönre.

Az évtizedek során hallgatott, azonban most először részletesen beszélt egy szakembernek, Katherine Ramsland igazságügyi pszichológusnak. Henley a filmben azt állítja, hogy megbánta, amit tett.

Ramsland szerint Henley borzalmas bűnei ellenére sem tipikus sorozatgyilkos:

Nem önállóan hajtotta végre ezeket a gyilkosságokat, hanem belekeveredett egy olyan kapcsolatba, amely teljesen eltorzította a valóságérzékelését. Ez persze nem menti fel, de más pszichológiai mintázatot mutat, mint amit a klasszikus sorozatgyilkosoknál látunk.

A tárgyalás során azt vallotta, hogy Corll hatalma alatt állt, és félelemből, valamint pszichológiai nyomás hatására vett részt a bűncselekményekben.