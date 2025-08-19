dokumentumfilmbörtönHBO Maxbűntársbrutalitássorozatgyilkos

A brutális amerikai sorozatgyilkos bűntársa most megvallja tetteit

Az Egyesült Államok történetének egyik legkegyetlenebb, legmegrázóbb sorozatgyilkossági ügyét idézi fel egy új dokumentumfilm, A sorozatgyilkos tanítványa (The Serial Killer’s Apprentice), amely már elérhető az HBO Maxon. A középpontban nem maga a hírhedt Candy Man, azaz Dean Corll áll, hanem egykori tinédzser bűntársa, Elmer Wayne Henley, aki most, hatvankilenc évesen először beszél részletesen arról, hogyan sodródott bele a gyilkosságok sorozatába.

2025. 08. 19. 20:29
A sorozatgyilkos tanítványa című dokumentumfilm főszereplője Forrás: People.com
Kevés olyan név van az amerikai bűnügyi krónikákban, amely annyira ellentmondásos érzelmeket vált ki, mint Elmer Wayne Henley-é. A férfi, aki tinédzserként keveredett bele az Egyesült Államok egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosságába, évtizedek óta rács mögött ül. Történetéből, amely egyszerre a manipuláció, a túlélés és a bűn legsötétebb mélységeinek lenyomata, A sorozatgyilkos tanítványa (The Serial Killer’s Apprentice) címmel forgattak dokumentumfilmet, amely már megtekinthető az HBO Max kínálatában.

sorozatgyilkos
Candy Man, a hírhedt amerikai sorozatgyilkos bűntársa, Elmer Wayne Henley most először beszél részletesen arról, hogyan sodródott bele a gyilkosságok sorozatába Fotó: Getty Images

Az amerikai sorozatgyilkos bűntársa öt évtized után vallott

A dokumentumfilmből kiderül, hogy Henley mindössze tizenöt éves volt, amikor Corll a bizalmába férkőzött. Candy Man – becenevét egykori édességboltjáról és arról kapta, hogy rendszeresen osztogatott cukorkát a környék gyerekeinek – 1970 és 1973 között valójában fiatal fiúk tucatjait csalta csapdába, akiket aztán megkínzott és meggyilkolt.

1973 augusztusában azonban a gyilkosságsorozat drámai fordulatot vett. Egy vita során Henley fegyvert fogott és lelőtte Candy Mant, véget vetve ezzel a mészárlásnak. 

A rendőrség ezután döbbenten tárta fel az igazságot: legalább huszonnyolc áldozat, titkos sírok, és egy soha nem látott brutalitás, ami az Egyesült Államok egyik legsokkolóbb sorozatgyilkossági ügye lett.

A dokumentumfilmben Henley kendőzetlenül mesél arról, hogyan hitette el vele Candy Man, hogy a „felcsábított” fiúk Kaliforniába kerülnek, ahol gazdag családoknál dolgoznak majd. A valóság azonban sokkal sötétebb volt. Amikor Henley rájött, mi történik valójában, már késő volt: addigra maga is részesévé vált a borzalmaknak.

Henley-t 1974-ben bíróság elé állították, ahol hat gyilkosságért ítélték életfogytiglan börtönre.

Az évtizedek során hallgatott, azonban most először részletesen beszélt egy szakembernek, Katherine Ramsland igazságügyi pszichológusnak. Henley a filmben azt állítja, hogy megbánta, amit tett.

Ramsland szerint Henley borzalmas bűnei ellenére sem tipikus sorozatgyilkos:

Nem önállóan hajtotta végre ezeket a gyilkosságokat, hanem belekeveredett egy olyan kapcsolatba, amely teljesen eltorzította a valóságérzékelését. Ez persze nem menti fel, de más pszichológiai mintázatot mutat, mint amit a klasszikus sorozatgyilkosoknál látunk.

A tárgyalás során azt vallotta, hogy Corll hatalma alatt állt, és félelemből, valamint pszichológiai nyomás hatására vett részt a bűncselekményekben.

A dokumentumfilm Henley szavaival és Ramsland elemzéseivel próbál választ adni arra a kérdésre, hogyan manipulálhat és tehet bűntárssá egy felnőtt férfi egy sebezhető fiatalt.

Az HBO Maxon látható film nem csupán a múlt borzalmait idézi fel, hanem arra is figyelmeztet, milyen könnyen manipulálhatók a fiatalok, ha rossz társaságba keverednek. 

Henley története hátborzongató bizonyítéka annak, hogyan válhat egy átlagos tinédzser a történelem egyik legszörnyűbb bűntettének részesévé.

A börtönművész

Henley 1974-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Kezdetben az ország közvéleménye hidegvérű gyilkosként tekintett rá, ám az évtizedek során alakja lassan más megvilágításba került. Több interjúban beszélt arról, hogyan manipulálta és félemlítette meg őt Corll, s hogy kamaszfiúként szinte képtelen volt ellenállni a befolyásának.

A börtön falai között Henley új identitást talált: a festészetben. 

Vásznain gyakran jelennek meg expresszív, szürreális és erősen szimbolikus képek – sokan a belső vívódásait, bűntudatát és vágyott szabadulását olvassák ki belőlük. Műveit börtönkiállításokon mutatták be, és időnként licitre is bocsátották – nem kis vitát kavarva az áldozatok családjai körében.

A mai napig vita tárgya

Elmer Wayne Henley ma is börtönben ül, és jó eséllyel soha nem szabadul. Megítélése máig kettős: egyesek szemében szörnyeteg, aki részt vett tizenéves fiúk lemészárlásában, mások szerint pedig maga is áldozat – egy manipulált kamasz, aki végül épp azzal, hogy lelőtte Candy Mant, megakadályozott további gyilkosságokat.

Henley a rácsok mögött számos alkalommal próbálkozott szabadlábra helyezésért, eddig mindegyik kérelmét elutasították, feltételes szabadlábra helyezésre legkorábban októberben válhat jogosulttá.

 

