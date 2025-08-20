Észak-Koreanukleáris arzenálhadgyakorlat

Észak-Korea szerint invázióra készülnek

Kim Jo Dzsong ismételten kemény hangnemben bírálta a dél-koreai vezetést. A közleményében kijelentette, hogy Észak-Korea sosem fog diplomáciai partnerként tekinteni Szöulra, és a hétfőn indult hadgyakorlatot inváziós előkészületnek nevezte.

2025. 08. 20.
Kim Dzsongün
Kim Dzsongün Forrás: AFP
Észak-Korea soha nem fog diplomáciai partnerként tekinteni Szöulra – jelentette ki Kim Jo Dzsong, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető befolyásos húga. Szerdai közleményében élesen bírálta a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatot, amely a hét elején kezdődött.

Kim Dzsongün és Észak-Korea vezetése a nukleáris fegyverarzenál bővítését sürgeti
Kim Dzsong Un és Észak-Korea vezetése a nukleáris fegyverarzenál bővítését sürgeti. Fotó: AFP

Észak-Korea szerint a gyakorlat háborús előkészület

A KCNA állami hírügynökség által idézett közleményében Kim Jo Dzsong a hétfőn indult, 11 napos műveletet egy Észak-Korea elleni invázió szégyentelen főpróbájának nevezte. 

Szerinte a szöuli vezetés békéről szóló gesztusai csupán ürügyet szolgáltatnak arra, hogy Phenjant hibáztassák a megromlott kapcsolatokért.

Kim Jo Dzsong élesen támadta I Dzsem Jong dél-koreai elnököt is. Kettős személyiséggel vádolta az államfőt, aki szerinte a békéről beszél, miközben hazája fegyveres erői az Egyesült Államokkal közösen gyakorlatoznak. 

I Dzsem Jong nem az az ember, aki megváltoztatná a történelem folyását

– fogalmazott.

 

Szöul új fejezetet akar nyitni

A dél-koreai elnöki hivatal a bírálatokra reagálva közleményben hangsúlyozta, hogy az új szöuli vezetés a kölcsönös tiszteleten alapuló új fejezetet kíván nyitni a két Korea kapcsolatában.

Dél-Korea és az Egyesült Államok rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat a Koreai-félszigeten. 

A műveletek ellen Phenjan rendre tiltakozik, Szöul és Washington viszont azt hangoztatja, hogy a manőverek kizárólag védelmi célokat szolgálnak.

A hét elején Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szintén elítélte a hadgyakorlatot. 

Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea ezzel háborút akar kirobbantani. Hozzátette, Észak-Koreának ezért mihamarabb bővítenie kell nukleáris fegyverarzenálját.

 

Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)

