Pataky Attila kemény jobbegyenesébe beleszaladtak Gyurcsány emberei

Az Edda frontembere az együttes 50. születésnapja apropóján adott interjút a Magyar Nemzetnek, ahol nagyon sok minden szóba kerül. A zene, a közelgő koncertjük és természetesen a politika is terítéken volt a beszélgetésben. Pataky Attila, mint mindig, most is kendőzetlenül, őszintén beszélt az érzéseiről és a politikai nézeteiről.

„Büszke vagyok arra, hogy itthon olyan politikusaink vannak, akik képviselik a békét, a józanságot. Akik nyugalmat, emberséges, élhető nemzetet akarnak építeni. Amíg ez a cél, addig én mindig ott leszek a harcosok első sorában. […] Nekünk, magyaroknak a legfontosabb feladatunk, hogy a Kárpát-medencébe elhozzuk a szeretetet és a szabadságot. Én ezt teszem a magam módján a dalaimmal, az Eddával immáron ötven éve.”