Valami irtózatosan bűzlik a Kutyapárt kennelében

Valahogy mindig lebuknak, kiderül a fondorlat és az ármány. Ezúttal a magát bevallottan viccpártként aposztrofáló csapatról derült ki, hogy nem is annyira öncélúan humorizálgatnak. Azt már eddig is jól tudtuk, hiszen több helyen együttműködtek a baloldallal, hogy hova is tartoznak valójában. Most, hogy nem tét nélküli, hogy kik vannak a párt listáján, lehullt a lepel róluk is. Mint ismert, fél évvel a választások előtt több közvélemény-kutató is a bejutási küszöb felett méri a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot.