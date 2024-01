Fél évszázad az Edda Művek körül

Ma is pörgök, teszem a dolgom annak ellenére is, hogy minden siker és csillogás ellenére elképesztő monotónia van ebben a hivatásban is. De bárhol is álljak színpadra, mindenütt igyekszem belecsempészni a hitvallásomat, a magyarságtudatomat, a Kárpát-medence imádatomat és az életszeretetemet.