Amikor az ember azt gondolja, hogy a dollárbaloldal már minden erkölcsi és józan ész-beli mélypontot elért, mindig képesek meglepetést okozni. Most éppen a kutyákat és a macskákat akarják megadóztatni. Igen, jól olvasták.

A Tisza Párt szerint a családi kutya, a nagymama ölében doromboló cica, a gyerekek játszópajtása – mind-mind adótárgy.

Ez nem csupán egy újabb sarc. Ez egyfajta lelkület. A rideg, brüsszeli, excel-táblázat logikája, amelyben nincs helye szeretetnek, hűségnek, csak a bevételnek és a kiadásnak. Számukra a háziállat nem családtag, hanem egy tétel a költségvetésben. Nekünk, normális magyar embereknek pedig a kutya az a lény, amelyik feltétel nélkül szeret, a macska pedig a nyugalom és az otthon szimbóluma. Sok idős, magányos embernek ők az egyetlen társaságuk. Tőlük akarnak most elvenni?

Hagyják békén a családjainkat, az otthonainkat és a kutyáinkat!

Foglalkozzanak inkább a saját gazdáikkal. Bár lehet, hogy éppen tőlük jött az utasítás. Végül is, arrafelé minden eladó és minden adóköteles.