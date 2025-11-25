Vecsei H. MiklósMüpajuhász ferencBartók Béla

Vecsei H. Miklós egy elfeledett magyar mítoszból formált új előadást

Juhász Ferenc költőre emlékezve koncertszínházi előadáson mutatják be december 7-én A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című művet a Müpában.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 13:17
Vecsei H. Miklós újabb koncertszínházi előadással rukkol elő a Müpában. Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház
Vecsei H. Miklós újabb koncertszínházi előadással rukkol elő a Müpában. Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház
Juhász Ferenc (1928–2015) kétszeres Kossuth-díjas, József Attila-és Baumgarten-díjas költő 1955-ben, azaz 70 éve írta A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című művét, amelyet Vecsei H. Miklós színművész és alkotói csapata, a QJÚB (Hegedűs Bori, Vecsei H. Miklós, Frimmel Jakab, Paczári Viktor, Mihalik Ábel, Ratkóczi Huba) legújabb előadásuk alapanyagává választott.

Vecsei H. Miklós és alkotó csapata ezúttal Juhász Ferenc egyik költeményét dolgozta fel (Forrás:  Müpa)

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú

Juhász Ferenc verse egy mítoszi erejű, látomásos utazás, amelyben a költő az emberi sorsot, a történelem tragédiáit és a teremtés titkait idézi meg. A költemény felkérésre született abban az évben, amikor az ország Bartók Béla születésének 75. évfordulójára emlékezett. A mű a bartóki Cantata profanára adott hitvallásszerű ars poetica. 

A szarvassá változás ősi motívum, a szabadság és a menekülés jelképe, amely egyszerre hordozza a pusztulás és az újjászületés lehetőségét.

„Fiatal költőként hallgattam ezeket a lenyűgöző, elementáris erővel ható, hátborzongató és elmevilágosító zenéket... Valószínűleg a Cantata Profana élménye lökte ki belőlem a Szarvaséneket... A szarvassá változott fiú költeménye a kiválás verse is... A vers szükségképpen hordozta annak a kornak jegyeit, erőit és ellentmondásait, akaratát és ellenakaratát is” – idézi a Müpa közleménye Juhász Ferenc szavait a vers keletkezéséről.

Juhász Ferenc költeményéből készült már egy nagy sikerű színházi előadás: Vidnyánszky Attila és a beregszászi társulat Törőcsik Mari és Trill Zsolt főszereplésével készített fajsúlyos feldolgozást, amely a magyar színháztörténet elmúlt éveinek egyik maradandó darabja lett.

 

