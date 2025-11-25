Vecsei H. Miklós egy elfeledett magyar mítoszból formált új előadást

Juhász Ferenc (1928–2015) kétszeres Kossuth-díjas, József Attila-és Baumgarten-díjas költő 1955-ben, azaz 70 éve írta A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című művét, amelyet Vecsei H. Miklós színművész és alkotói csapata, a QJÚB (Hegedűs Bori, Vecsei H. Miklós, Frimmel Jakab, Paczári Viktor, Mihalik Ábel, Ratkóczi Huba) legújabb előadásuk alapanyagává választott.
Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú
Juhász Ferenc verse egy mítoszi erejű, látomásos utazás, amelyben a költő az emberi sorsot, a történelem tragédiáit és a teremtés titkait idézi meg. A költemény felkérésre született abban az évben, amikor az ország Bartók Béla születésének 75. évfordulójára emlékezett. A mű a bartóki Cantata profanára adott hitvallásszerű ars poetica.
A szarvassá változás ősi motívum, a szabadság és a menekülés jelképe, amely egyszerre hordozza a pusztulás és az újjászületés lehetőségét.
„Fiatal költőként hallgattam ezeket a lenyűgöző, elementáris erővel ható, hátborzongató és elmevilágosító zenéket... Valószínűleg a Cantata Profana élménye lökte ki belőlem a Szarvaséneket... A szarvassá változott fiú költeménye a kiválás verse is... A vers szükségképpen hordozta annak a kornak jegyeit, erőit és ellentmondásait, akaratát és ellenakaratát is” – idézi a Müpa közleménye Juhász Ferenc szavait a vers keletkezéséről.
Juhász Ferenc költeményéből készült már egy nagy sikerű színházi előadás: Vidnyánszky Attila és a beregszászi társulat Törőcsik Mari és Trill Zsolt főszereplésével készített fajsúlyos feldolgozást, amely a magyar színháztörténet elmúlt éveinek egyik maradandó darabja lett.
