Áram nélkül maradt az egész MÜPA, de a zenészek mindenre fittyet hányva folytatták a koncertet + videó

A Müpa az elmúlt két évtizedben milliók közös élményeinek és emlékeinek meghatározó színterévé vált: minden előadása művészi teljesítményeket vonultat fel, és – talán nem túlzás állítani – olykor életutakat is formál.

Képkocka a Müpa karácsonyi kisfilmjéből, amikor egy reklámot érdemes megnézni. Forrás: Müpa Youtube

A Müpa kisfilmje és a közeljövő kiemelt eseményei

Ezt az élményt kívánja felidézni az intézmény karácsonyi kisfilmje, amely egy fiatal pár történetén keresztül mutatja meg, miképpen válhat a Müpa a mindennapjaink természetes részévé. A kisfilmet Fazakas Péter (A játszma, Ma este gyilkolunk) rendezte, és többek között a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Müpa hűséges törzsközönségének közreműködésével készült, itt lehet megtekinteni:

Az év végén és 2026 elején több kiemelt esemény várja a látogatókat: január 9-én Anna Netrebko lép színpadra, hogy pályafutása egyik legkülönlegesebb vállalását teljesítse a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A díva ugyanis több évtizedes karrierje során először énekli Verdi Requiemjének szoprán szólamát a lengyel Agnieszka Rehlis, a sztártenor Matthew Polenzani és a Karajan-díjas Köpeczi Sándor társaságában, Michelangelo Mazza vezényletével.

A kortárs zenére fogékony nézőket január 29-én a komponista Márta István, a trombitás-zeneszerző Jalalu-Kalvert Nelson és a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra Párhuzamos valóságok című estje várja az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretében. Nelson – akárcsak a MAO – valódi zenei hídépítő, aki a jazz, a kortárs klasszikus hagyomány és az improvizáció között könnyedén egyensúlyozva invitál újszerű gondolkodásmódokra.

Február 10-én az ötszörös Grammy-díjas, magára komponistaként, költőként, táncosként, történetmondóként és zeneterapeutaként is tekintő Esperanza Spalding tér vissza, hogy saját művészi univerzumába vezesse a közönséget. Márciusban érkezik a Győri Balett új előadása, amely Bram Stoker gótikus vámpírtörténetét dolgozza fel. A Nosferatu című produkcióban minden adott lesz a borzongáshoz: sejtelmes, fény-árnyékokra épülő látványvilág, feszültséggel teli zene és persze Velekei László koreográfiája.

Már hagyomány, hogy az intézmény a karácsonyi készülődést megkönnyítendő további meglepetéssel is kedveskedik: a Müpa saját rendezésű előadásaira szóló jegyek vagy ajándékutalványok vásárlása esetén minden elköltött 10 000 forint után 1000 forintos utalvánnyal lepi meg a vásárlókat. Így aki élményt ajándékoz, most valóban többet adhat.

A Müpa az operarajongókról sem feledkezik meg, elérkezett a jubileumi Budapesti Wagner-napok bérletbontásának ideje: a dupla Ring-tetralógia egyes előadásaira a jegyek már külön-külön is megvásárolhatók. A most meghirdetett programokra a jegyértékesítés a Müpa+ hűségprogram tagjai számára november 25-én, míg a nagyközönségnek november 27-én 10 órától indul. A Müpa karácsonyi kínálata itt érhető el.