MüpaMűvészetek Palotája (MűPa)operakarácsony

Áram nélkül maradt az egész MÜPA, de a zenészek mindenre fittyet hányva folytatták a koncertet + videó

A húszéves Müpa megindító karácsonyi kisfilmjével a közösen megélt élmények generációkon átívelő erejére hívja fel a figyelmet, és ahogy megszokhattuk, az év vége közeledtével ünnepi programkínálattal ajándékozza meg a közönséget. Anna Netrebko életében először énekli Verdi Requiemjének szoprán szólamát, visszatér az ötszörös Grammy-díjas Esperanza Spalding, és hamarosan bérletbontással válnak elérhetővé a Budapesti Wagner-napok előadásainak jegyei is.

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 18:38
A Müpában baljós előjelek figyelmeztettek a közelgő áramkimaradásra.
A Müpában baljós előjelek figyelmeztettek a közelgő áramkimaradásra. Forrás: Müpa Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Müpa az elmúlt két évtizedben milliók közös élményeinek és emlékeinek meghatározó színterévé vált: minden előadása művészi teljesítményeket vonultat fel, és – talán nem túlzás állítani – olykor életutakat is formál. 

Képkocka a Müpa karácsonyi kisfilmjéből, amikor egy reklámot érdemes megnézni. Forrás: Müpa Youtube

A Müpa kisfilmje és a közeljövő kiemelt eseményei

Ezt az élményt kívánja felidézni az intézmény karácsonyi kisfilmje, amely egy fiatal pár történetén keresztül mutatja meg, miképpen válhat a Müpa a mindennapjaink természetes részévé. A kisfilmet Fazakas Péter (A játszma, Ma este gyilkolunk) rendezte, és többek között a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Müpa hűséges törzsközönségének közreműködésével készült, itt lehet megtekinteni:

Az év végén és 2026 elején több kiemelt esemény várja a látogatókat: január 9-én Anna Netrebko lép színpadra, hogy pályafutása egyik legkülönlegesebb vállalását teljesítse a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A díva ugyanis több évtizedes karrierje során először énekli Verdi Requiemjének szoprán szólamát a lengyel Agnieszka Rehlis, a sztártenor Matthew Polenzani és a Karajan-díjas Köpeczi Sándor társaságában, Michelangelo Mazza vezényletével.

A kortárs zenére fogékony nézőket január 29-én a komponista Márta István, a trombitás-zeneszerző Jalalu-Kalvert Nelson és a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra Párhuzamos valóságok című estje várja az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretében. Nelson – akárcsak a MAO – valódi zenei hídépítő, aki a jazz, a kortárs klasszikus hagyomány és az improvizáció között könnyedén egyensúlyozva invitál újszerű gondolkodásmódokra. 

Február 10-én az ötszörös Grammy-díjas, magára komponistaként, költőként, táncosként, történetmondóként és zeneterapeutaként is tekintő Esperanza Spalding tér vissza, hogy saját művészi univerzumába vezesse a közönséget. Márciusban érkezik a Győri Balett új előadása, amely Bram Stoker gótikus vámpírtörténetét dolgozza fel. A Nosferatu című produkcióban minden adott lesz a borzongáshoz: sejtelmes, fény-árnyékokra épülő látványvilág, feszültséggel teli zene és persze Velekei László koreográfiája.

Már hagyomány, hogy az intézmény a karácsonyi készülődést megkönnyítendő további meglepetéssel is kedveskedik: a Müpa saját rendezésű előadásaira szóló jegyek vagy ajándékutalványok vásárlása esetén minden elköltött 10 000 forint után 1000 forintos utalvánnyal lepi meg a vásárlókat. Így aki élményt ajándékoz, most valóban többet adhat.

A Müpa az operarajongókról sem feledkezik meg, elérkezett a jubileumi Budapesti Wagner-napok bérletbontásának ideje: a dupla Ring-tetralógia egyes előadásaira a jegyek már külön-külön is megvásárolhatók. A most meghirdetett programokra a jegyértékesítés a Müpa+ hűségprogram tagjai számára november 25-én, míg a nagyközönségnek november 27-én 10 órától indul. A Müpa karácsonyi kínálata itt érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu