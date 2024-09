Az öt legjobb Russell Crowe-film – Hazugságok hálója + videó

A történet

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) a CIA közel-keleti ügynöke, aki egy veszélyes terroristacsoport vezetőjének felkutatásával foglalkozik. Ebben a misszióban a technológia és a terepmunka kombinációját használva próbál információhoz jutni. Ferris vezetője, Ed Hoffman (Russell Crowe) Washingtonból irányítja a műveleteket gyakran figyelmen kívül hagyva a helyi szövetségesek és Ferris helyi tapasztalatait. A film központi témája, hogy mennyire lehet megbízni az információkban és szövetségesekben, miközben mindkét oldal hazugságokat sző a céljai érdekében. Bár a film nagy része a Közel-Keleten játszódik, sok jelenetet Marokkóban forgattak, mivel az ország hasonló díszleteket kínál, és a forgatás szempontjából biztonságosabb környezetet biztosított. Néhány jelenetet Washington D.C.-ben is rögzítettek, ahonnan Ed Hoffman karaktere irányítja az eseményeket.

Szereplők

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) - a CIA terepen dolgozó ügynöke, aki a Közel-Keleten dolgozik. Ferris elszánt, intelligens és jól ismeri a terepet. Gyakran nehéz helyzetekben találja magát, mivel a parancsok, amelyeket kap, nem mindig egyeznek meg a helyi valósággal. Ő az, aki megpróbálja egyensúlyozni a CIA érdekeit és a helyi kapcsolatait.

Ed Hoffman (Russell Crowe) - Ferris felettese, aki az eseményeket az Egyesült Államokból irányítja. Hoffman pragmatikus, hidegfejű és célorientált, számára a feladatok teljesítése az első, még ha ezzel emberek életét is veszélyezteti. Gyakran képes figyelmen kívül hagyni Ferris véleményét és a helyi helyzetek bonyolultságát.

Fotó: Intercom

Hani Salaam (Mark Strong) - A jordán titkosszolgálat (GID) vezetője, rendkívül intelligens és karizmatikus karakter. Hani együttműködik Ferrisszel, de egyértelműen megköveteli, hogy teljes mértékben megbízzanak benne. Rendkívül befolyásos a térségben, és tisztában van azzal, hogyan manipulálja az embereket és az információkat.

Aisha (Golshifteh Farahani) - Ferris szerelme, egy helyi ápolónő. Aisha és Ferris kapcsolata a film egyik személyesebb szála, amely megmutatja Ferris érzelmi oldalát. Aisha karaktere a kulturális különbségek és az emberi kapcsolatok megjelenítésében is fontos szerepet játszik.

Érdekességek - Crowe súlygyarapodása és Leonardo DiCaprio sérülése

Russell Crowe, aki Ed Hoffman szerepét játszotta, jelentősen meghízott a szerepre, hogy hitelesen alakítsa a karaktert. Körülbelül 28 kilót szedett fel a filmre. Crowe ezt azzal indokolta, hogy Hoffman karaktere egy ülő életmódot folytató, hidegfejű stratégaként jelenik meg, aki az irodájából irányítja az ügynököket. Leonardo DiCaprio az egyik jelenet forgatása közben megsérült, amikor egy üveglap véletlenül összetört. Ennek következtében 11 öltéssel kellett összevarrni a sérülést. A baleset miatt a forgatás nem állt le, és a színész folytatta a munkát a sérülés ellenére.

Fotó: Intercom

Golshifteh Farahani, aki Aishát alakította, az első iráni színésznő volt, aki több évtized után hollywoodi produkcióban szerepelt. Az iráni kormány azonban ellenezte, hogy amerikai filmben tűnt fel, és ez a karrierjére is hatással volt hazájában. A film megjelenése után számos kihívással kellett szembenéznie Iránban, sőt egy időre kitiltották az országból.

Összegzés

A film a terrorizmus elleni háborút, a kémkedést és az erkölcsi dilemmákat járja körül, káprázatos színészi játékkal megerősítve a történetet. Emellett a modern technológia és a hagyományos kémkedési módszerek ellentétét is bemutatja, és megpróbál komplex politikai és kulturális hátteret festeni a Közel-Kelet és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokról.

Valljuk be, ez nem mindig sikerül a legjobban, de a szándék tetten érhető. Akik szeretik az intelligens, akciójelenetekkel tarkított politikai thrillereket, azoknak ez a mozi nagyon fog tetszeni. Illetve azoknak a mozirajongóknak is be fog jönni ez a film, akik kedvelik Ridley Scott rendező munkásságát, hiszen ez az alkotás is magán hordozza Scott látványos stílusjegyeit és a karakterek mélyreható ábrázolását. Mindent egybevetve a Hazugságok hálója egy feszült, komplex és gondolatébresztő thriller, amely politikai intrikákat, személyes drámákat és lélegzetelállító kémakciókat egyesít.

Idővonal: A Hazugságok hálója című filmet 2008-ban mutatták be, abban évben, amikor Ciprus és Málta saját valutaként bevezette az eurót, amit így már a közösség tizenöt tagállamában használnak. Megszűnt a Magyar Köztársaság Határőrsége, mert integrálódott a Magyar Köztársaság Rendőrsége kötelékébe. Az Ice Prince görög teherszállító hajó – húszfős legénységgel és több mint ötezer tonna fűrészáruval a fedélzetén – elsüllyedt Nagy-Britannia délnyugati partjainál, Devon közelében. A NASA Messenger nevű műholdja a Merkúrhoz az első utazását tette meg a három közül. A Budapesti Katonai Ügyészség vádat emelt hatrendbeli szolgálati visszaélés vétsége miatt Gergényi Péter nyugállományú rendőr vezérőrnagy ellen. II. Erzsébet brit királynő megnyitotta a londoni Heathrow repülőtér ötödik terminálját és a pécsi székesegyházban ünnepélyes külsőségek között újratemették Janus Pannonius 17 évvel korábban megtalált földi maradványait. (Wikipédia)

A Russell Crowe filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Ed Hoffman (Russell Crowe) és Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) - (Fotó: Intercom)