Az öt legjobb Brad Pitt-film – Hetedik + videó

A történet szerint William Somerset nyomozónak (Morgan Freeman) csupán egy hete van a nyugdíjig, mikor új társat kap David Mills (Brad Pitt) nyomozó személyében, aki a feleségével, Tracy-vel (Gwyneth Paltrow) költözött a bűnös városba, New Yorkba. Azonban Somersetnek nem adatik meg, hogy nyugodt, feszültségmentes legyen az utolsó hete, ugyanis egy kegyetlen sorozatgyilkos szedi az áldozatait a városban. Az a feladat jut a két nyomozónak, hogy megpróbálják megakadályozni a kegyetlen, de nagyon okos John Doe (Kevin Spacey) ámokfutását, aki a Bibliában megírt hét főbűn alapján sorban, tervszerűen szedi az áldozatait. Brad Pitt zseniális a fiatal, agilis, forrófejű nyomozó szerepében, a megfontolt, böcs, sok-sok élettapasztalattal rendelkező Somerset nyomozót alakítva Morgan Freeman is parádézik, és Kevin Spacey is fantasztikusan formálja meg az agyas sorozatgyilkost.

John Doe egy őrült vallási fanatikus, akit nem lehet megállítani. Az a meghökkentő, hogy ez a brutális felismerés már az első áldozat megtalálásakor kialakul a nézőben. Olyan érzés ez, mintha elkeseredetten és reménytelenül végignyomoznánk az egész filmet a két nyomozóval együtt, akik között közben egyre mélyebb barátság szövődik a szörnyűségek hátterében.

Rita Kempley a Washington Postban találóan azt írta a két nyomozó kapcsolatáról, hogy „talán túlzó metafora volna Somersetet egy XX. századi Vergiliusnak tekinteni, aki Mills-Dantét vezeti a Pokol bugyrain keresztül a megváltás felé”. De egyáltalán nem túlzott. Ugyanis végig úgy érezzük, hogy ez a valódi pokol, ahova csöppentünk, és ezúttal nem lesz hepiend, és csak abban bízunk, hogy talán valami megoldás, egy menekülő út fel lesz kínálva nekünk, nézőknek. Amit végül meg is kapunk, hiszen Somerset nyomozó irodalmi idézete minden bizonnyal ezért lett a film utolsó mondata, mely szerint: „Hemingway azt írta valahol, szép ez a világ, és érdemes harcolni érte. A második felével egyetértek.”

A történet záró jelenete valami egészen elképesztő és sokkoló. A filmtörténet egyik, ha nem a legfelkavaróbb fináléja. Egy emberként szorítunk Mills nyomozónak, hogy húzza meg a ravaszt, és vegyen elégtételt, pusztítsa el a gonoszt egyszer s mindenkorra, annak ellenére, hogy tudjuk, ezzel beteljesíti John Doe ördögi tervét.

Néhány érdekesség, városi legenda a filmről: az Entertainment Weekly minden idők nyolcadik legijesztőbb filmjének szavazta meg, Fincher filmje 1995-ben a hetedik legnagyobb bevételt hozó mozi lett, és, ami egy kicsit meglepő, a történet befejezése a stúdió szerint máshogy alakult volna, de Brad Pitt és David Finch akarta, hogy ilyen brutális legyen a finálé. Hidegrázós, mocskos mozi. Ennek ellenére ezt a filmet mindenkinek látnia kell, mert maradandó élmény. Azt pedig egy kezemen meg tudom számolni, hány filmmel vagyok úgy, hogy akármikor és akárhányszor nézem meg, mindig tud újat mutatni.

Idővonal: A Hetedik című filmet 1995-ben mutatták be, abban az évben, amikor II. János Pál pápa ötmillió hívő előtt pontifikált nagymisét a távol-keleti országok katolikus fiataljainak találkozóján Manilában. Izraelben két öngyilkos merénylő 21 embert ölt meg a Beit Lid-i városközpontban. Az Európai Unió és 12 földközi-tengeri szomszédos ország megállapodást írt alá Barcelonában a jövőbeni politikai és gazdasági együttműködésről. Az USA negyvenmillió dolláros pénzügyi támogatást nyújtott a gazdasági-pénzügyi válsággal küzdő Mexikónak. Ausztria, Finnország és Svédország belépésével 15 tagúra bővült az Európai Unió. A NATO Tanácsa jóváhagyta az atomsorompó egyezmény határozatlan időre történő meghosszabbítását. A magyar parlament elfogadta a devizatörvényt, ezzel az utolsó akadály is elhárult a forint konvertibilitása elől, és az aggteleki cseppkőbarlangokat a világörökség részévé nyilvánították. (Wikipédia)

Borítókép: Mills nyomozó (Brad Pitt) a Hetedik című film kultikus zárójelenetében (Forrás: Flamex – New Line Cinema)