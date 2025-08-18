Otthon start: az elmúlt évek legerősebb őszi időszaka jöhet a panelpiacon

Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

A nyári hónapokra jellemző szezonális lassulás ellenére idén júliusban jelentősen nőtt a vásárlói érdeklődés az ingatlanpiacon. Az új Otthon start program bejelentése már a hivatalos indulás előtt érezhetően aktivizálta a piacot, különösen a panellakások szegmensében, amely az ősszel várható ingatlanpiaci élénkülés élére kerülhet.

2025. 08. 18. 13:19
Ismét az érdeklődők célkeresztjébe kerültek a panellakások Fotó: MTVA / Róka László
– Az Otthon start program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39 százalékkal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő. Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. 

otthon start ingatlan lakáspiac otthon panel gazdagréti lakótelep 2015 08 31 Fotó: Kállai Márton
Otthon start: az elsőlakás-vásárlók között népszerűek a panellakások
Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

Bár júliusban 9492 adásvételt regisztráltak – ami mintegy 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól –, a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti a közelgő őszi forgalomerősödést. Itt érdemes megemlíteni, nyár elejére lecsengtek a befektetési célú vásárlások, míg az Otthon start július eleji bejelentését követően a fix 3 százalékos hitel tényleges elindulásával, szeptembertől vár újabb élénkülést a piac.

Panellakások: gyorsabb eladások

Az utóbbi évekre jellemző, hogy a panellakások reagáltak leggyorsabban az élénkülő keresletre. Vidéken átlagosan hetven, Budapesten körülbelül hatvan nap alatt találtak vevőre – ez közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest. Az Otthon start várhatóan a jelenleg is rövid forgási időt tovább csökkentheti.
Az árak is tovább emelkedtek: júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint per négyzetméter között alakult. Ez országos szinten közel harmincszázalékos éves növekedést jelent, ami után kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat az év hátralévő részében. 

A vásárlói összetétel is az élénkülést támasztja alá: júliusban a fővárosi vevők 13 százaléka felújítandó ingatlant választott, vidéken pedig az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19-ről 27 százalékra nőtt. 

Az Otthon start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban.


 – A jelenlegi, egyre erősödő keresleti hullám és a program kedvező feltételei együtt könnyen az elmúlt évek legerősebb őszi időszakát hozhatják a panelpiacon – véli a Duna House vezető elemzője. 

Írtunk róla, az elsőlakás-vásárlók jó részét kitevő 18–35 éves korosztály körében népszerűek a kétszobás, 53 négyzetméteres panellakások, és ez a leggyakoribb méret a teljes kínálatban azzal együtt is, hogy házgyáranként azért lehet eltérés a lakások között. Jellemző még az eladó panelekre, hogy az áruk 26 százalékkal alacsonyabb a hasonló helyen található és hasonló állapotú téglaépítésű ingatlanokénál. A népszerűség oka a méret mellett még az is, hogy az Otthon start maximálisan igényelhető összege ötvenmillió forint, a lakásvásárláshoz szükséges önrész pedig tíz százalék. Budapesti viszonylatban már akár egy másfél szobás lakás is kerülhet ennyibe, ez alól az olcsóbb külső kerületek lakótelepei jelenthetnek kivételt, ahol negyvenmillió forint körül is találni lakásokat. Azonban nem csupán a lokáción múlik a választék, hanem az adott lakótelep lakásállományán is, van olyan környék, ahol a másfél szobásakból van bőségesebb választék. Emellett szintén a panelek mellett szólhat, hogy kedvező tömegközlekedési lehetőségekkel rendelkeznek, és a közelükben rendszerint széles körben érhetők el a különböző szolgáltatások, valamint bevásárlási lehetőségek. 

