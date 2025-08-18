Otthon start: az elmúlt évek legerősebb őszi időszaka jöhet a panelpiacon

– Az Otthon start program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39 százalékkal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő. Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Otthon start: az elsőlakás-vásárlók között népszerűek a panellakások

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

Bár júliusban 9492 adásvételt regisztráltak – ami mintegy 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól –, a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti a közelgő őszi forgalomerősödést. Itt érdemes megemlíteni, nyár elejére lecsengtek a befektetési célú vásárlások, míg az Otthon start július eleji bejelentését követően a fix 3 százalékos hitel tényleges elindulásával, szeptembertől vár újabb élénkülést a piac.

Panellakások: gyorsabb eladások

Az utóbbi évekre jellemző, hogy a panellakások reagáltak leggyorsabban az élénkülő keresletre. Vidéken átlagosan hetven, Budapesten körülbelül hatvan nap alatt találtak vevőre – ez közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest. Az Otthon start várhatóan a jelenleg is rövid forgási időt tovább csökkentheti.

Az árak is tovább emelkedtek: júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint per négyzetméter között alakult. Ez országos szinten közel harmincszázalékos éves növekedést jelent, ami után kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat az év hátralévő részében.

A vásárlói összetétel is az élénkülést támasztja alá: júliusban a fővárosi vevők 13 százaléka felújítandó ingatlant választott, vidéken pedig az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19-ről 27 százalékra nőtt.

Az Otthon start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban.



– A jelenlegi, egyre erősödő keresleti hullám és a program kedvező feltételei együtt könnyen az elmúlt évek legerősebb őszi időszakát hozhatják a panelpiacon – véli a Duna House vezető elemzője.