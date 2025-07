Újabb panelreneszánszot hozhat az Otthon start

A panellakások is kiemelt szerepet kaphatnak az első lakásvásárlóknak meghirdetett Otthon start programban. Elsősorban azért, mert viszonylag olcsók és a bérléshez képest sok esetben jobb alternatívát nyújtanak. A program keretében elérhető kedvezményes lakáshitellel számolva már havi néhány ezer forintos különbség dönt arról, hogy jobban megéri-e bérelni vagy saját panelt venni – derül ki az Ingatlan.com friss elemzéséből. A kutatás több mint 6000 ingatlanhirdetés alapján vizsgálta a 18–35 éves korosztály népszerű célpontját, az 53 négyzetméteres panellakásokat Budapesten és az egyetemvárosokban. Az 53 négyzetméteres panellakások jellemzően kétszobásak, és ez a leggyakoribb méret a teljes kínálatban. Jellemző még az eladó panelekre, hogy az áruk 26 százalékkal alacsonyabb a hasonló helyen található és hasonló állapotú téglaépítésű ingatlanokénál.

A panellakások árelőnye átlagosan 26 százalék a téglaépítésűekhez képest, az Otthon start elérhető közelségbe hozza az első saját otthon megvásárlását. Fotó: Kallus György

Az Ingatlan.com kiemeli, a 18–35 év közötti lakásvásárlók körében eleve népszerűek a panellakások. Az elmúlt öt évben a fiatalok által megvásárolt lakóingatlanok közül a panelek Budapesten 26 százalékot, a vármegyeszékhelyeken pedig 37 százalékot tettek ki. „Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok tudatosan keresik a kedvezőbb belépési pontokat az ingatlanpiacon, amiben az Otthon start program is jelentős segítséget nyújthat” – tette hozzá Balogh László. Szintén a panelek mellett szólhat, hogy kedvező tömegközlekedési lehetőségekkel rendelkeznek, és a közelükben rendszerint széles körben érhetők el a különböző szolgáltatások, valamint bevásárlási lehetőségek.

Ezen a ponton érdemes felidézni, az Otthon start maximálisan igényelhető összege ötvenmillió forint, a lakásvásárláshoz szükséges önrész pedig tíz százalék. Mondhatni szükség is van ekkorra maximumra, hiszen budapesti viszonylatban már akár egy másfél szobás lakás is kerülhet ennyibe, ezalól az olcsóbb külső kerületek lakótelepei jelenthetnek kivételt, ahogy negyvenmillió forint körül is találni lakásokat. Azonban nem csupán a lokáción múlik a választék, hanem az adott lakótelep lakásállományán is, van olyan környék, ahol a másfél szobásakból van bőségesebb választék.

A budapesti 53 négyzetméteres panellakások átlagára 59 millió forint, amihez kilencmillió forint önrész szükséges egy Otthon start-hitel esetén. Egy átlagos fővárosi panellakás havi törlesztőrészlete 237 ezer forint, ami nyolcezer forinttal kevesebb, mint az átlagos bérleti díja. A legolcsóbb városrész a XVIII. kerület, ahol egy 53 négyzetméteres panellakás átlagosan 51,6 millió forintba kerül, a havi törlesztőrészlete pedig 220 millió forint, ami közel 20 ezer forinttal olcsóbb, mint a típuslakás átlagos bérleti díja egy hónapban. Érdekesség, hogy a kerületben eladó panellakások jellemzői megegyeznek a debreceni 53 négyzetméteres panellakások adataival. Igaz, ott ezeknek az ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 212 ezer forintot tesz ki havonta. Budapesten öt további városrészben, a VIII., a X., a XVII., a XXI. és a XXIII. kerületekben hatmillió forintnál is kevesebb önrész is elegendő egy kétszobás panellakás megvásárlásához.

A vármegyeszékhelyek közül Pécsett és Miskolcon különösen kedvezőbb a vásárlás: 42, illetve 26 millió forintért juthatunk panellakáshoz. Ezeknek a törlesztőrészlete rendre alacsonyabb, mint az albérleti díja. Miskolcon például a havi törlesztő 111 ezer, míg a bérleti díj 129 ezer forint. Az Ingatlan.com szakértője kiemelte: a panelpiac hosszú távú befektetés szempontjából is jó célpont lehet az első lakásvásárlóknak. Az alacsonyabb árszintjük miatt folyamatosan magas irántuk a kereslet, így ezek az ingatlanok később is könnyen eladhatók vagy kiadhatók, ami biztonságot nyújt a tulajdonosoknak.