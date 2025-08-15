Kavosz: hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdák számára

Új konstrukció segíti a ragadós száj- és körömfájás betegség által érintett állattenyésztőket, a Széchenyi-kártya-programban, amelyet a Kavosz koordinál, hamarosan új, nullaszázalékos kamatozású, kezelési költség és egyéb hiteldíjak nélküli, támogatott folyószámlahitelt vehetnek igénybe – közölte a Kavosz Zrt. pénteken.

Hangsúlyozták, az intézkedés célja, hogy gyors és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a gazdáknak és támogassa a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitását, egyrészt biztosítani az állategészségügyi biztonságot és az élelmiszer-ellátási lánc zavartalanságát, másrészt fenntartani a gazdasági stabilitást az állattenyésztési ágazatban.

A konstrukcióban való részvétel feltétele, hogy az érintett vállalkozások csatolják hitelkérelmükhöz a Kavosz Zrt. által közzétett minta szerinti nyilatkozatukat az igénylés feltételeinek megfelelő érintettségükről. Az igénylés feltételeit részletesen a Kavosz Zrt. honlapján teszik közzé – tájékoztattak.

Felidézték, a ragadós száj- és körömfájás betegség 2025 márciusában jelent meg Magyarországon, több mint öt évtized után, és súlyos gazdasági károkat okozott a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecsketenyésztésben.

A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett szigorú intézkedések és az exportpiacok időszakos elvesztése miatt számos gazda jelentős bevételkiesést szenvedett el. 2024-ben a párosujjú patás élő állatok exportértéke 138 milliárd forint, az élelmezési célú hús- és melléktermékek exportja pedig 220,8 milliárd forint volt. A kamatmentes hitel lehetősége az érintett állattartók és feldolgozóvállalkozások számára nemcsak rövid távú pénzügyi segítséget biztosít, hanem hozzájárul a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitásához és az élelmiszerlánc zavartalan működéséhez.