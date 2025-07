Fokozott ellenőrzések jönnek a hazai állatállomány védelmében

Kiemelten fontos a védekezés a fertőző állatbetegségek ellen, hiszen így tudjuk megóvni az állatállományt. Több súlyos betegség is megjelent Európa déli részén az elmúlt időszakban. A megnövekedett kockázat miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határ menti térségekben – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium közleménye szerint. A tárcavezető az állattartókat is arra kéri, hogy a kialakult helyzetre tekintettel szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat.

Horvátországban az afrikai sertéspestis (ASP) és a lépfene, míg Törökországban a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) okoz kihívást a gazdálkodók számára.

A tárcavezető ismertette, hogy míg az RSZKF rendkívül könnyen, akár széllel vagy fertőzött járművel és ruházattal is terjedhet, addig az ASP-t elsősorban élő állat vagy fertőzött termék hordozhatja.

Az állatbetegségek miatt az országos főállatorvos hivatalos levélben hívta fel a figyelmet a megnövekedett kockázatra különösen a határ menti térségekben. A kialakult helyzet kapcsán a szakmai szervezeteket és a vármegyéket is tájékoztatták és a rendőrség együttműködését is kérik az illegális állatszállítások ellenőrzésében.

Az Agrárminisztérium más hatóságokkal együttműködésben minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megvédje az állatállományt. A vámhatóság és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal már most is együttműködik az európai uniós határbelépési pontokon az állati eredetű termékek kiszűrésében. A bolgár határállomásokon uniós előírás szerint zajlik a fertőtlenítés, a Magyar Közút pedig gondoskodik arról, hogy a tranzitforgalomból származó hulladék ne juthasson el a vadon élő állatokhoz.

Aki a nyaralását olyan helyen töltötte, ahol ezek a betegségek megjelentek, az érkezését követő 72 órában kerülje a haszonállatokkal való érintkezést – javasolta a tárcavezető.

A következő hetekben további szigorítások is várhatók. Egyeztetés zajlik a hatóságokkal a poggyászalapú ellenőrzések fokozásáról, illetve figyelemfelkeltő kampány is indul a kockázatok csökkentése érdekében.

A vírusok korát éljük – fogalmazott Nagy István. Kiemelte, hogy „a megelőzés és az éberség kulcskérdés, mi pedig minden lehetséges lépést megteszünk, hogy a magyar állattartás biztonságban maradjon”.