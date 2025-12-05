Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

VideotonHonvédNB IIVasas

Szörnyű lehet most Videoton-szurkolónak lenni

Két hónapos szünet következik a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, amelynek két feljutóhelyén a Honvéd és a Vasas áll. A tavaly még NB I-es Videoton szörnyű őszt tudhat maga mögött, s a fehérvári csapat jelenleg közelebb van az NB III-hoz, mint az NB I-hez. A labdarúgó NB II téli szünetének helyzetelemzése a Rapid Sport adásában.

Lantos Gábor
2025. 12. 05. 5:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerencsétlen fehérvári szurkolók tényleg nem hisznek a szemüknek, ha a tabellára néznek. A labdarúgó NB II 11. helyén álló Videoton mindössze két ponttal gyűjtött többet, mint a 15., azaz a jobbik kiesőhelyen álló Szentlőrinc. Az szinte biztos, hogy a fehérváriak a 2026–27-es idényben is az NB II-ben játszanak majd, az NB I-es szereplésükre ebben a bajnokságban semmi esély.

NB II
Szegény Videoton-szurkolók, a csapat könnyen az NB II-ben ragadhat
Fotó: Facebook/Fehérvár FC

NB II: menetel a Honvéd, botladozik a Vasas

A Honvéd a 2024–25-ös bajnokságban is megjárta a hadak útját, hiszen 2024 végén az NB II utolsó helyén álltak. Feczkó Tamás szerződtetése azonban telitalálatnak bizonyult. A kispesti csapat most a feljutás legnagyobb esélyese. Ha a Vasas az őszi utolsó két fordulóban nem botlott volna meg, akkor az angyalföldieknek is oda lehetne adni a másik feljutóhelyet. Ám a Vasas megint rapszodikusan, két vereséggel zárta a bajnokságot. Éppen ezért a mögötte lihegő Kecskemét és Mezőkövesd is bízhat abban, hogy megcélozhatja a legmagasabb osztályt.

A Rapid Sport adásában az NB II téli szünetében elemeztük a helyzetet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.