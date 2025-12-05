Szörnyű lehet most Videoton-szurkolónak lenni

Szerencsétlen fehérvári szurkolók tényleg nem hisznek a szemüknek, ha a tabellára néznek. A labdarúgó NB II 11. helyén álló Videoton mindössze két ponttal gyűjtött többet, mint a 15., azaz a jobbik kiesőhelyen álló Szentlőrinc. Az szinte biztos, hogy a fehérváriak a 2026–27-es idényben is az NB II-ben játszanak majd, az NB I-es szereplésükre ebben a bajnokságban semmi esély.

Szegény Videoton-szurkolók, a csapat könnyen az NB II-ben ragadhat

Fotó: Facebook/Fehérvár FC

NB II: menetel a Honvéd, botladozik a Vasas

A Honvéd a 2024–25-ös bajnokságban is megjárta a hadak útját, hiszen 2024 végén az NB II utolsó helyén álltak. Feczkó Tamás szerződtetése azonban telitalálatnak bizonyult. A kispesti csapat most a feljutás legnagyobb esélyese. Ha a Vasas az őszi utolsó két fordulóban nem botlott volna meg, akkor az angyalföldieknek is oda lehetne adni a másik feljutóhelyet. Ám a Vasas megint rapszodikusan, két vereséggel zárta a bajnokságot. Éppen ezért a mögötte lihegő Kecskemét és Mezőkövesd is bízhat abban, hogy megcélozhatja a legmagasabb osztályt.

