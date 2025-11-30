Bosszús a Vasas trénere, a Honvéd telel a labdarúgó NB II-ben a tabella első helyén

A Vasas az előző körben a Honvéd elleni rangadón hazai pályán 2-1-re veszített, és ezzel lecsúszott az első helyről, ezúttal pedig már a 11. percben hátrányba került, és a folytatásban ezt nem tudta ledolgozni Ajkán, ahol 1-0-ra kikapott. – Rosszul kezdtük a mérkőzést, ami az én felelősségem. Utána viszont rengeteget tettünk azért, hogy megfordítsuk az állást. Volt, amikor az ajkai kapus védett bravúrral, volt, amikor a blokkok akadályoztak meg minket, majd amikor végre szabályos gólt szereztünk, azt les miatt vették el… Az nyilván pozitívum, hogy feljutóhelyen telelünk, de az utolsó két elveszített meccsel sok mindent leromboltunk abból, amit korábban felépítettünk. Le kell vonni a tanulságokat, mert ezek a pontok nagyon hiányozhatnak majd később… – nyilatkozta Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője a klub honlapján. A Honvéd, Feczkó Tamás együttese már a szünetben 2-0-ra vezetett otthon a BVSC ellen, a második félidőben pedig szinte végig emberelőnyben futballozhatott, végül a hosszabbításban tette fölényessé sikerét, 3-0-ra győzött. – Magabiztos játékkal nyertük meg a meccset, egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. Az első perctől kezdve domináltunk, kijött a két csapat közötti különbség. Nem lefutott a bajnokság, a Vasas mellett még három csapat pályázik a feljutásra. Nagy versenyfutás vár ránk tavasszal, de szeretnénk megőrizni az első helyünket – fogalmazott Feczkó Tamás a Nemzeti Sportnak.

A Honvéd könnyedén nyert a BVSC ellen (Forrás: Facebook/Budapest Honvéd FC)

A Honvéd előnye három pont a Vasas előtt

NB II, 15. forduló:

Békéscsaba–Mezőkövesd 0-0

Kecskemét–Soroksár 2-1 (0-0)

Csákvár–Szeged 1-1 (1-0)

Honvéd–BVSC 3-0 (2-0)

Ajka–Vasas 1-0 (1-0)

Budafok–Videoton 2-2 (0-1)

Karcag–Kozármisleny 1-1 (0-1)

Szentlőrinc–Tiszakécske 1-1 (1-0)