A Vasas vezetőedzője háborúról beszélt a Honvéd elleni vereség után

Erős úgy fogalmazott, hogy minden bizonnyal másként alakulhatott volna a Budapest Honvéd elleni mérkőzés, ha csapata értékesíti a korai tizenegyest. Szerinte teljesen más forgatókönyv valósult volna meg, ha ők szerzik meg a vezetést. Hangsúlyozta: ilyen a futball, a helyzeteiket kihagyták, az ellenfél pedig azt a játékot tudta játszani, amelyben különösen erős – a labdaszerzés utáni gyors átmeneteket. Úgy vélte, a találkozó hangulata és színvonala az első osztályban is megállta volna a helyét, ám ez sem enyhítette azon, hogy a Honvéd elvitte a három pontot, amit a Vasasnál nagyon fájdalmasan éltek meg. Hozzátette, bízik benne, hogy „csak a csatát veszítették el”, és a „háborút” a végén ők nyerik meg.

A Budapest Honvéd 2-1-re nyert a Vasas ellen az NB II fővárosi rangadóján hétfő este. Fotó: Vasas FC / Somogyi Dániel

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott, Erős azt mondta: ezt nehéz megmondani, mivel rengeteg helyzetet alakítottak ki, és az ellenfél kapusa többször is óriási bravúrt mutatott be. Úgy fogalmazott, akkor lenne igazán mérges, ha nem lettek volna meg a lehetőségeik, mert helyzetek nélkül gól sem születhet – most azonban ezek kimaradtak.

A Vasas vezetőedzője felidézte, hogy volt már hasonló mérkőzésük, a BVSC ellen például ugyancsak sok helyzetet puskáztak el, bár akkor legalább döntetlenre tudták menteni az összecsapást. Megjegyezte, az a sorozatuk is megszakadt, hogy hosszú ideje nem kaptak gólt – ami bár várható volt, hiszen semmilyen sorozat nem tarthat örökké, se jó, se rossz. Zárásként arról beszélt, hogy szeretnének egy új szériát indítani, és mivel egy forduló még hátra van az őszi szezonból, vasárnap Ajkán kell megszerezniük a három pontot.