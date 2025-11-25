Rendkívüli

Honvédnb II labdarúgásVasas

A Vasas vezetőedzője háborúról beszélt a Honvéd elleni vereség után

A Budapest Hondéd 2-1-s győzelmet aratott a Vasas ellen az NB II budapesti rangadóján hétfő este. A találkozó után Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője az M4 Sportnak elárulta, miért is volt különösen fájdalmas a hazai vereség.

C. Kovács Attila
2025. 11. 25. 7:26
Erős Gábor szerint másképp is alakulhatott volna a mérkőzés. Forrás: Vasas FC / Somogyi Dániel
Erős úgy fogalmazott, hogy minden bizonnyal másként alakulhatott volna a Budapest Honvéd elleni mérkőzés, ha csapata értékesíti a korai tizenegyest. Szerinte teljesen más forgatókönyv valósult volna meg, ha ők szerzik meg a vezetést. Hangsúlyozta: ilyen a futball, a helyzeteiket kihagyták, az ellenfél pedig azt a játékot tudta játszani, amelyben különösen erős – a labdaszerzés utáni gyors átmeneteket. Úgy vélte, a találkozó hangulata és színvonala az első osztályban is megállta volna a helyét, ám ez sem enyhítette azon, hogy a Honvéd elvitte a három pontot, amit a Vasasnál nagyon fájdalmasan éltek meg. Hozzátette, bízik benne, hogy „csak a csatát veszítették el”, és a „háborút” a végén ők nyerik meg.

A Budapest Honvéd 2-1-re nyert a Vasas ellen az NB II fővárosi rangadóján hétfő este.
A Budapest Honvéd 2-1-re nyert a Vasas ellen az NB II fővárosi rangadóján hétfő este. Fotó: Vasas FC / Somogyi Dániel

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott, Erős azt mondta: ezt nehéz megmondani, mivel rengeteg helyzetet alakítottak ki, és az ellenfél kapusa többször is óriási bravúrt mutatott be. Úgy fogalmazott, akkor lenne igazán mérges, ha nem lettek volna meg a lehetőségeik, mert helyzetek nélkül gól sem születhet – most azonban ezek kimaradtak.

A Vasas vezetőedzője felidézte, hogy volt már hasonló mérkőzésük, a BVSC ellen például ugyancsak sok helyzetet puskáztak el, bár akkor legalább döntetlenre tudták menteni az összecsapást. Megjegyezte, az a sorozatuk is megszakadt, hogy hosszú ideje nem kaptak gólt – ami bár várható volt, hiszen semmilyen sorozat nem tarthat örökké, se jó, se rossz. Zárásként arról beszélt, hogy szeretnének egy új szériát indítani, és mivel egy forduló még hátra van az őszi szezonból, vasárnap Ajkán kell megszerezniük a három pontot.

A Budapest Honvéd vezetőedzője nagyon elégedett volt a lefújás után

Feczkó Tamás arról beszélt, hogy fantasztikus emberekkel dolgozhat nap mint nap, és csapata ezúttal is bizonyította, hogy mindegy, hányan esnek ki sérülés vagy betegség miatt, illetve melyik fiatalnak kell helyt állnia: a Honvéd egy csapatként, „egy szívként” működik. Hangsúlyozta, hogy ilyen szurkolótáborral mögöttük bármelyik mérkőzésen csak a győzelem lehet a cél. Elmondta, hogy több alkalommal is szerettek volna labdát szerezni az ellenfél térfelén, ami az első félidőben jól is működött, ugyanakkor abban az időszakban több helyzete volt a Vasasnak – ekkor szerinte szerencséjük is volt. Kiemelte: nekik is akadt három olyan ziccerük, amellyel lezárhatták volna a meccset.

Feczkó külön kiemelte Nyers Ádám helyzetét. Hozzátette, hogy rendkívül büszke valamennyi játékosára – azokra is, akik sérülés vagy betegség miatt otthonról követték a találkozót, valamint azokra is, akik ezúttal nem léptek pályára. Úgy vélte, akik a pályán voltak, bebizonyították, mire képes a csapat, ha egymásért küzd. Kiemelte, hogy pontrúgásból is sikerült gólt szerezniük egy nagyon jó csapat ellen, ám hozzátette: a második félidőben három olyan ziccerük volt, amelyekből gólokat kellett volna lőniük; mivel ezek kimaradtak, pontrúgásból kellett megszerezniük a második, rendkívül fontos találatot.

A Budapest Honvéd vezetőedzője kiemelte, hogy ez egy őszi rangadó volt, és nagyon valószínűnek tartja, hogy ez a mérkőzés dönt majd az őszi elsőségről. Ugyanakkor hangsúlyozta: ez önmagában nem lényeges, mivel az számít, hogy tavasszal ki végez az élen. Hozzátette, még tizenhat bajnoki vár rájuk, így bőven lesz mit megnyerniük.

