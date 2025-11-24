honvéd sikerNB IIVasas

A Honvéd kirabolta Angyalföldet: győzelem, három pont és első hely

Az NB II két kiemelkedő csapata csapott össze hétfő este Angyalföldön. A találkozó nemcsak három pontról döntött, hanem arról is, hogy a Vasas és a Honvéd rangadóját nyerő együttes a tabella első helyét is megszerzi. Nos, a mérkőzés méltó volt a két klub történetéhez, sok NB I-es találkozót felülmúlt iramában, a csapatok teljesítményében és a lelátón a két szurkolótábor is hozta az első osztályú szintet. A meccset végül a vendég Honvéd nyerte 2-1-re, és sikerével az élre állt a bajnokságban.

Molnár László
2025. 11. 24. 21:58
Joggal örülhetett a Honvéd, nemcsak legyőzte a legnagyobb riválisát, de a tabellán is átvette a vezetést Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerencsére elmaradt a botrány az NB II legnagyobb rangadóján. Holott minden esély megvolt arra, hogy a két, egymást nagyon nem kedvelő szurkolótábor egymásnak esik és végig feszült hangulat kísérheti a Vasas és a Budapest Honvéd NB II-es rangadóját. Ugyanis megismétlődött a májusi helyzet – akkor a kispestiek a 2-2-es döntetlennel megakadályozták az angyalföldiek feljutását az első osztályba –, amikor a vendégszurkolók néhány perc alatt elkapkodták a számukra fenntartott jegyeket, majd elkezdték felvásárolni a hazai szektorokba szóló belépőket. Most ugyanerre biztatta a jegy nélkül maradt kispesti híveket az Ultras Kispest szurkolói csoport, ám szerencsére ezúttal „némi” szópárbajon kívül nem volt különösebb balhé.

A Honvéd taktikája bizonyult a nyerőnek a Vasas elleni rangadón
A Honvéd taktikája bizonyult a nyerőnek a Vasas elleni rangadón (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A Honvéd rosszul kezdte, de remekül fejezte be az első félidőt

A két fővárosi csapat egészen elképesztő történelmet tudhat maga mögött a magyar labdarúgásban, ám ez már a második idény, amikor az NB II-ben játszanak. Az előző kiírásban a Vasas kis híján feljutott, míg a Honvédnál a nagyon gyenge kezdés után Feczkó Tamás összekapta a kispestieket, akik tavasszal végül a középmezőny első feléig jöttek fel az utolsóról.

A két csapat egymás elleni statisztikája

NB I

  • 180 meccs
  • 65 Honvéd-siker, 45 döntetlen, 70 Vasas-győzelem
  • gólkülönbség: 301-290 a Honvéd javára
  • 3,3 a gólátlag meccsenként

NB II

  • 6 meccs
  • 2 Honvéd-siker, 2 döntetlen, 2 Vasas-győzelem
  • gólkülönbség: 9-5 a Vasas javára
  • 2,3-as gólátlag

Ezúttal sem sokat kóstolgatták egymást a csapatok, azonnal egymásnak estek, és a Vasas hamar vezetést szerezhetett volna, ugyanis büntetőhöz jutott, ám a kispesti szurkolók „kedvence”, Tóth Milán lövését Tujvel kivédte. Maga az összecsapás igencsak jó iramú volt, sok első osztályú találkozó elbújhatott volna az NB II listavezetőjének (Vasas) és másodikjának (Honvéd) a csatája mögött. Persze a tét sem volt kicsi, hiszen a győztes várhatta volna élen a következő fordulót, sőt, angyalföldi győzelem esetén a Vasas hat pontra elhúzhatott volna legnagyobb riválisától. Noha a hazaiaknak több helyzetük volt – Tujvel többször is bravúrral hárított –, ám a 44. percben villant a Honvéd, és egy szép kontra végén Medgyes szép gólt lőtt.

A Vasas elvesztette a Tujvel elleni párbajt, a meccset és a tabella első helyét

Ha lehet ilyet mondani, a második félidő még az elsőnél is jobb, izgalmasabb játékot hozott. A két edző cserékkel frissítette az esőben is hatalmas tempót diktáló csapatát. A Vasas elkeseredetten támadott, sorra dolgozta ki a helyzeteit, ám Tujvel eszén nem tudtak túljárni. A kispestiek maradtak az első félidőben bevált receptnél, és a gyors ellentámadásaikkal rendre veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára. Aztán a 74. percben mégsem egy villámgyors kontrából, hanem egy szöglet után, Pekár fejeséből növelték az előnyüket.

A Vasas kétgólos hátrányból sem adta fel, a piros-kékek hittek a pontszerzésben, és hat perc elteltével szépítettek. Ugyanis a 80. percben nem tudott felszabadítani a kispesti védelem, a labda Barkóczi elé került, aki 16 méterről, egy pattanás után a jobb alsó sarokba lőtt. Innentől kezdve a Vasas mindent egy lapra feltéve rohamozott, ám vagy Tujvel járt túl a támadók eszén, vagy utóbbiak tévesztettek célt. Végül a hatperces hosszabbítás sem hozott változást, így 2-1-re nyert a Honvéd, és átvette a vezetést a bajnokságban.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.