A Honvéd kirabolta Angyalföldet: győzelem, három pont és első hely

Szerencsére elmaradt a botrány az NB II legnagyobb rangadóján. Holott minden esély megvolt arra, hogy a két, egymást nagyon nem kedvelő szurkolótábor egymásnak esik és végig feszült hangulat kísérheti a Vasas és a Budapest Honvéd NB II-es rangadóját. Ugyanis megismétlődött a májusi helyzet – akkor a kispestiek a 2-2-es döntetlennel megakadályozták az angyalföldiek feljutását az első osztályba –, amikor a vendégszurkolók néhány perc alatt elkapkodták a számukra fenntartott jegyeket, majd elkezdték felvásárolni a hazai szektorokba szóló belépőket. Most ugyanerre biztatta a jegy nélkül maradt kispesti híveket az Ultras Kispest szurkolói csoport, ám szerencsére ezúttal „némi” szópárbajon kívül nem volt különösebb balhé.

A Honvéd taktikája bizonyult a nyerőnek a Vasas elleni rangadón (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A Honvéd rosszul kezdte, de remekül fejezte be az első félidőt

A két fővárosi csapat egészen elképesztő történelmet tudhat maga mögött a magyar labdarúgásban, ám ez már a második idény, amikor az NB II-ben játszanak. Az előző kiírásban a Vasas kis híján feljutott, míg a Honvédnál a nagyon gyenge kezdés után Feczkó Tamás összekapta a kispestieket, akik tavasszal végül a középmezőny első feléig jöttek fel az utolsóról.

A két csapat egymás elleni statisztikája

NB I

180 meccs

65 Honvéd-siker, 45 döntetlen, 70 Vasas-győzelem

gólkülönbség: 301-290 a Honvéd javára

3,3 a gólátlag meccsenként

NB II

6 meccs

2 Honvéd-siker, 2 döntetlen, 2 Vasas-győzelem

gólkülönbség: 9-5 a Vasas javára

2,3-as gólátlag

Ezúttal sem sokat kóstolgatták egymást a csapatok, azonnal egymásnak estek, és a Vasas hamar vezetést szerezhetett volna, ugyanis büntetőhöz jutott, ám a kispesti szurkolók „kedvence”, Tóth Milán lövését Tujvel kivédte. Maga az összecsapás igencsak jó iramú volt, sok első osztályú találkozó elbújhatott volna az NB II listavezetőjének (Vasas) és másodikjának (Honvéd) a csatája mögött. Persze a tét sem volt kicsi, hiszen a győztes várhatta volna élen a következő fordulót, sőt, angyalföldi győzelem esetén a Vasas hat pontra elhúzhatott volna legnagyobb riválisától. Noha a hazaiaknak több helyzetük volt – Tujvel többször is bravúrral hárított –, ám a 44. percben villant a Honvéd, és egy szép kontra végén Medgyes szép gólt lőtt.