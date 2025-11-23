Bognár GyörgyPaksi FCÚjpest FC

Bognár György meghökkentő kijelentést tett: miért lenne elégedett a vesztes Paks?

Miután az Újpest 3-1-re nyert a jóval esélyesebb Paks vendégeként a labdarúgó NB I-ben, Bognár György, a tolnaiak vezetőedzője meglepő nyilatkozatot tett: szerinte elégedett lehet a Paks, ugyanis hatot is kaphatott volna a lila-fehérektől.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 19:30
Bognár György, a Paks vezetőedzője elismerte: ezúttal az Újpest sokkal jobb volt Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Bognár György évek óta jól teljesít a Paks kispadján, ám a formaingadozások az összességében erős idényekben is jellemzők voltak a tolnai csapatra. Az Újpest elleni 3-1-es vereség kellemetlen meglepetés volt paksi szempontból, de Bognár György szerint sokkal nagyobb is lehetett volna a különbség a két csapat között.

Bár a tabellán a Paks áll jobban, ezúttal az Újpest egyértelműen Bognár György csapata fölé nőtt
Az Újpest edzőváltás után, az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár vezetésével aratott értékes győzelmet, aki figyelmeztetett a siker után. – Egy-egy jó mérkőzést könnyű játszani. Ahhoz, hogy ez egy folyamat legyen, továbbra is alázattal kell beleállni az edzésmunkába, a meccsekbe – mondta Bodor, akinek a megbízása csak az őszi szezon végéig szól.

 

Bognár György szerint hatot is kaphatott volna a Paks

A paksiak sem vitatták, hogy az Újpest megérdemelte a győzelmet, sőt Bognár György szerint sokkal nagyobb is lehetett volna  a különbség.

A számszerű eredménnyel elégedettek lehetünk, mert hatot kellett volna kapnunk.

Bognár György ezúttal sem a közhelyszótárból idézett. – Rossz napot fogtunk ki, megérdemelten nyert az Újpest. Úgy lendülhetünk túl ezen, ahogy eddig tettük, a következő meccsel kell foglalkoznunk. A helyes önkritika sokat segít ilyenkor.

Jövő héten, a ZTE ellen derül ki, hogyan sikerül a javítás a Paksnak, amely 24 ponttal a második helyen áll 14 forduló után, az Újpest 16 ponttal a kilencedik.

Fizz Liga, 14. forduló

ETO FC–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)
Puskás Akadémia–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 783 néző, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debrecen–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző, v.: Antal; gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., 11-esből)
Ferencváros–Nyíregyháza 1-3 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző, v.: Bognár; gól: Gruber (83., 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)
Paksi FC–Újpest FC 1-3 (0-1), Paks, Paksi FC Stadion, v.: Rúsz; gól: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)
Később:
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)

 

 

