Bognár György meghökkentő kijelentést tett: miért lenne elégedett a vesztes Paks?

Bognár György évek óta jól teljesít a Paks kispadján, ám a formaingadozások az összességében erős idényekben is jellemzők voltak a tolnai csapatra. Az Újpest elleni 3-1-es vereség kellemetlen meglepetés volt paksi szempontból, de Bognár György szerint sokkal nagyobb is lehetett volna a különbség a két csapat között.

Bár a tabellán a Paks áll jobban, ezúttal az Újpest egyértelműen Bognár György csapata fölé nőtt. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az Újpest edzőváltás után, az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár vezetésével aratott értékes győzelmet, aki figyelmeztetett a siker után. – Egy-egy jó mérkőzést könnyű játszani. Ahhoz, hogy ez egy folyamat legyen, továbbra is alázattal kell beleállni az edzésmunkába, a meccsekbe – mondta Bodor, akinek a megbízása csak az őszi szezon végéig szól.

Bognár György szerint hatot is kaphatott volna a Paks

A paksiak sem vitatták, hogy az Újpest megérdemelte a győzelmet, sőt Bognár György szerint sokkal nagyobb is lehetett volna a különbség.

A számszerű eredménnyel elégedettek lehetünk, mert hatot kellett volna kapnunk.

Bognár György ezúttal sem a közhelyszótárból idézett. – Rossz napot fogtunk ki, megérdemelten nyert az Újpest. Úgy lendülhetünk túl ezen, ahogy eddig tettük, a következő meccsel kell foglalkoznunk. A helyes önkritika sokat segít ilyenkor.