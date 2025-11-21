Bognár György megindokolta, miért nem lehet Marco Rossi utódja

Sokan szeretik, mások ki sem állhatják, mégsem véletlenül került sok fórumon szóba lehetséges jelöltként Bognár György. Persze minden teoretikus, hiszen Marco Rossi 2030-ig szerződéssel rendelkezik, papíron nincs szövetségi kapitány-kérdés Magyarországon. Ugyanakkor kár lenne tagadni, november 25-én, a Magyar Labdarúgás Napján az MLSZ elnöksége ülésezik, és a napirendi pontok között szerepel Marco Rossi beszámolója is.

Bognár György szerint maradnia kellene Marco Rossinak Fotó: Szabó Miklós / SZM

A sajtóban és a közbeszédben is slágertéma, hogy megy vagy marad Marco Rossi. Röpködnek a nevek Dárdai Páltól kezdve Lőw Zsolton keresztül Bognár Györgyig. Utóbbi reagált is felvetésre.

Nem vagyok rá alkalmas!

– foglalt határozottan állást Bognár György, aki többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel elemezte a magyar futballban a vb-szereplésről szőtt álmok szertefoszlását követően kialakult kritikus helyzetet. A Paks vezetőedzője elárulta, miért nem vállalná a megtisztelő feladatot.

– Szakmailag igen, nekem kiváló feladat lenne összerakni egy csapatot, milyen futball legyen, hogy tudjunk ezzel előre menni.

Emberileg viszont nem vagyok rá alkalmas, nem akarok mindenkinek megfelelni.

Nem tudnám tolerálni, a vereséget és a győzelmet is meg kell magyarázni. Nagyon hamar összevesznék sok emberrel. Szerintem ez nem lenne jó senkinek.