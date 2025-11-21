Bognár Györgyszövetségi kapitányMarco Rossi

Bognár György megindokolta, miért nem lehet Marco Rossi utódja

Bognár György nem vállalná a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját. Legalábbis úgy véli, szakmailag ugyan jó kihívás lenne számára egy csapat összerakása, ám emberileg nem alkalmas rá, nem akar mindenkinek megfelelni, nagyon hamar összeveszne sok emberrel. A Paks vezetőedzője szerint Marco Rossinak maradnia kellene a posztján. Bognár György kiállt a magyar edzők mellett is, úgy véli, a külföldiek nagyobb bizalmat élveznek Magyarországon.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 21. 12:15
Bognár György Debrecen, 2023. november 12. Bognár György, a Paks vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2023. november 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Bognár György őszintén elmondta, pályázik-e Marco Rossi posztjára Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sokan szeretik, mások ki sem állhatják, mégsem véletlenül került sok fórumon szóba lehetséges jelöltként Bognár György. Persze minden teoretikus, hiszen Marco Rossi 2030-ig szerződéssel rendelkezik, papíron nincs szövetségi kapitány-kérdés Magyarországon. Ugyanakkor kár lenne tagadni, november 25-én, a Magyar Labdarúgás Napján az MLSZ elnöksége ülésezik, és a napirendi pontok között szerepel Marco Rossi beszámolója is.

Bognár György
Bognár György szerint maradnia kellene Marco Rossinak Fotó: Szabó Miklós / SZM

A sajtóban és a közbeszédben is slágertéma, hogy megy vagy marad Marco Rossi. Röpködnek a nevek Dárdai Páltól kezdve Lőw Zsolton keresztül Bognár Györgyig. Utóbbi reagált is felvetésre.

 Nem vagyok rá alkalmas! 

– foglalt határozottan állást Bognár György, aki többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel elemezte a magyar futballban a vb-szereplésről szőtt álmok szertefoszlását követően kialakult kritikus helyzetet. A Paks vezetőedzője elárulta, miért nem vállalná a megtisztelő feladatot.

– Szakmailag igen, nekem kiváló feladat lenne összerakni egy csapatot, milyen futball legyen, hogy tudjunk ezzel előre menni. 

Emberileg viszont nem vagyok rá alkalmas, nem akarok mindenkinek megfelelni. 

Nem tudnám tolerálni, a vereséget és a győzelmet is meg kell magyarázni. Nagyon hamar összevesznék sok emberrel. Szerintem ez nem lenne jó senkinek.

Bognár György Rossi mellett áll

Bognár György azt is tudatta, ha nem is győzködné, hogy maradjon, de megbeszélné Marco Rossival, hogy folytassa a 2018-ban megkezdett munkáját. A 64 éves szakember óva int mindenkit attól, hogy azt a hibát elkövesse, amikor a balul sikerült 1986-os világbajnokság után gyakorlatilag feloszlatták a Mezey-csapatot, amelynek ő is tagja volt. 

Szerintem nem szabadna ezt a csapatot szétzavarni, Marco Rossit meg kellene tartani. Jó szakember, jól integrálódott a magyar futballba, ebben a közegben jól érzi magát, elfogadott. Hagynám őt dolgozni nyugodtan tovább. Picit szakmailag átalakítja a csapatot, amennyire szükséges. Nem követelném a fejét, fel tud építeni egy olyan csapatot a következő Eb-re, ami eredményes lehet 

– állt ki olasz kollégája mellett a korábbi válogatott labdarúgó, aki kétszer nyert Magyar Kupát a Pakssal. 

Bognár György
Bognár Györgynek (balra) 2024-ben a Fradi-legenda Nyilasi Tibor is gratulált a Ferencváros elleni győztes Magyar Kupa-döntőhöz Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

Nincs türelem

A szókimondó szakember sérelmezte, hogy kettős mércét érzékel az edzők magyarországi megítélésében. 

– A magyar edzők semmivel sem rosszabbak, mint a külföldiek. 

Magyarországon a külföldiek sokkal elfogadottabbak, mert bizonyos szempontból védik a vezetőiket. Elviszik a balhét, sokkal tovább tudnak dolgozni az adott klubnál. 

Egy magyar edzőt két-három vereség után kikezdenek bárhol. Nem találkoztam pályafutásom során jobb edzőkkel, mint akikkel itthon dolgoztam. Semmi újat nem hoztak be ide a külföldi edzők az elmúlt 20-30-40 évben – mondta Bognár György.

A magyar labdarúgó-válogatott körül kialakult helyzetről Csank János korábbi szövetségi kapitánnyal és Novák Miklóssal, a Mediaworks sportfőszerkesztőjével beszélgettünk a Szpíker kornerben:

 

